România nu există în Global Diplomacy Index 2024!!

Într-o perioadă tulbure și cu un război la granițe, România nu există din punct de vedere diplomatic. Țara care l-a dat lumii pe Nicolae Titulescu, singurul român care a ajuns preşedinte al Ligii Naţiunilor (predecesoare a ONU), nici măcar nu există în Global Diplomacy Index 2024!!! Index din care fac parte 66 de țări printre care Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh sau Coreea de Nord (!!!).

Acest top arată cam cum stau lucrurile la capitolul diplomație în țările despre care se crede că ar trebui să conteze în lume. România însă lipsește cu desăvârșire. Nu și Ungaria care se situează pe locul 20, în ciuda faptului că este o țară care are mai puțin de jumătate din populația României. Iar presa maghiară jubilează pe bună dreptate.

Intr-un articol în care se menționează că diplomația Ungariei strălucește în sondajul global, se precizează:

Institutul Lowy împărtășește în mod regulat indicele său de diplomație globală, Ungaria urcând din ce în ce mai sus pe listă cu fiecare an care trece. În 2024, extinderea rețelei diplomatice a cabinetului Orbán a fost atât de uluitoare încât țara noastră a ajuns pe locul 20 pe listă, precedată doar de țările mai bogate.

„Cum influențează proiectele națiunile? Dintre diferitele forme de putere națională — economică, militară și tehnologică — diplomația a fost una dintre cele mai subestimate și, prin urmare, adesea trecute cu vederea, pârghii de influență”, a împărtășit Institutul Lowy în prefața celui mai nou Index Global al Diplomației. Institutul își propune să cartografieze cele mai importante rețele diplomatice din lume la fiecare doi ani și să prezinte concluziile acestora. „Lansarea din 2024 a Indicelui Global al Diplomației vizualizează rețelele diplomatice din 66 de țări și teritorii din Asia, Grupul celor 20 (G20) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)”, au scris ei.

Diplomația maghiară este în creștere?

În ceea ce privește extinderea rețelei diplomatice a Ungariei, institutul a adăugat următoarea remarcă: „Alte țări și-au crescut rețelele în mod substanțial din 2021. Cehia, Irlanda, Luxemburg și Arabia Saudită au adăugat fiecare câte opt noi posturi; Ungaria și Noua Zeelandă au adăugat șapte; iar Columbia și Pakistan au adăugat șase”. În 2016, Ungaria a ocupat locul 30 în Global Diplomacy Index cu doar 104 posturi. Cu toate acestea, până în 2024, Ungaria a urcat pe poziția a 20-a, cu un total de 140 de posturi, o demonstrație clară a îmbunătățirii rețelei diplomatice a țării. Poziția Ungariei pe listă este depășită doar de națiunile mai bogate. În plus, doar Elveția are o populație mai mică decât Ungaria (8.7 milioane față de 10 milioane). Este de remarcat o discrepanță în datele privind populația institutului, deoarece populația Ungariei este sub 10 milioane. După cum am raportat în ACEST articol, cea mai recentă estimare era de 9.58 milioane la sfârșitul anului 2023.

Orbán domină titlurile

În domeniul diplomației globale, semnificația Ungariei rămâne un subiect de discuții pe scară largă, experții recunoscând în mod constant rolul esențial al premierului Orbán în modelarea poziției diplomatice a țării. Acțiunile asertive ale lui Orbán și vetourile strategice au amplificat amprenta diplomatică a Ungariei în lumea politică, care o depășește pe cea a multor națiuni comparabile. De exemplu, în timp ce numele președintelui român în exercițiu poate scăpa de conștiința Washingtonului sau Beijingului, influența lui Orbán rezonează la nivel global, evident chiar și în discursul din jurul campaniei electorale a fostului președinte Trump. Mai mult, datele recente subliniază proeminența de durată a lui Orbán, acoperirea mass-media a politicilor sale o eclipsează pe cea a premierului italian Giorgia Meloni. Această tendință persistă în ciuda proeminenței actuale a lui Meloni ca o figură cheie în Uniunea Europeană, având în vedere constrângerile impuse de limitele mandatului prezidențial al lui Macron și provocările interne ale Germaniei. Colaborarea recentă a Meloni cu Orbán pentru a asigura sprijinul unanim al UE pentru Ucraina exemplifica rolul ei în plină dezvoltare, dar vizibilitatea de durată a lui Orbán rămâne necontestată. Cu toate acestea, manevrele politice și diplomatice ale lui Orbán nu sunt lipsite de controverse.

Obstrucționarea prelungită a aderării Suediei la NATO de către cabinetul Orbán, care se întinde pe aproape doi ani, riscă să compromită poziția Ungariei în cadrul alianței militare. În plus, scepticismul lui Orbán față de asistența UE pentru Ucraina, pledând pentru negocieri de pace în privința intervenției militare, a tensionat relațiile cu aliații cheie precum SUA și Germania. Speculațiile abundă cu privire la fidelitățile geopolitice ale lui Orbán, unele voci sugerând o aliniere mai strânsă cu Rusia lui Putin, mai degrabă decât cu partenerii tradiționali precum Biden sau NATO. Guvernul lui Orbán, sperând într-o victorie a lui Trump în alegeri, anticipează o potențială resetare a relațiilor dintre SUA și Ungaria, care ar putea atenua controlul critic. Pentru informații suplimentare, indicele de diplomație globală al Institutului Lowy oferă o analiză cuprinzătoare AICI.

Source: dailynewshungary.com https://dailynewshungary.com/ro/hungarys-diplomacy-shines-in-global-survey/