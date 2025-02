România- trei vapoare cu grâu pentru Arabia Saudită

Foto: Timi Slicaru

Agentia REUTERS a difuzat deja știrea cu privire la achiziționarea cantitatii de 920.000 to de grau de către Arabia Saudita,dechisă în cadrul unei liciatatii internationale organizata de organismul de stat responsabil cu asigurarea securitatii alimentare în Regatul Arabiei Saudite, GFSA.

La această mare licitatie organizată de statul saudit au fost invitate si au participat o multime de companii internationale de prim rang din comertul mondial de cereale, precum Cargill sau Bunge, din Statele Unite, OLAM din Singapore, Solaris din Rusia, sau Ameropa din Elvetia.

La licitatie a fost invitată si a participat si Cerealcom Dolj SA, unul dintre cei mai mputernici producători de cereale din Romania, singura firma româneasca autorizată de guvernul saudit să participe si sa livreze grâu în Arabia Saudita.

Din cele 920.000 to de grau scoase la licitatie, firma din Romania a adjudecat 180.000 to, diferenta de cantitate fiind atribuita celorlalti ofertanti mentionati mai sus.

De altfel, Cerealcom Dolj este singura firma cu capital integral românesc autorizată de institutiile guvernamentale ale unor țări net importatoare de grau, pentru a livra cereale în tarile lor, respectiv Iordania, Egipt, Algeria și Tunisia.

Foto: Timi Slicaru

Prin eforturile Cerealcom Dolj, de aproape 20 de ani, cerealele românesti si imaginea Romaniei ca tara producatoare si exportatoare de cereale, au fost promovate pe aceasta piață deosebit de concurentială, unde au inceput sa fie cunoscute si apreciate.

In conditiile in care agricultura din România, în general si producatorii de cereale din țara noastră , in particular, au înregistrat incepand cu izbucnirea razboiului din Ucraina, pierderi semnificative, reusita Cerealcom nu poate fi considerate decât una excepțională.

Reușita firmei românesti, în fond o reușita a agriculturii din România, Cerealcom Dolj fiind si unul din principalii producatori agricoli ai țării, este cu atat mai semnificativă, pentru că vine în contextul in care, agricultura din țara noastră se confrunta cu o acută problemă de finantare, mult inferioara potentialului de dezvoltare al domeniului de activitate de referinta si cu lipsa acuta de implicare a statului roman in rezolvarea problemelor fundamentale ale sectorului agricol.

„După perioadă extrem de dificilă provocată de războiul din Ucraina,reușim să spargem plafonul crizei și al nepăsării și și să revenim cu success pe piața internațională, licitația pentru achiziția de grîu din Arabia Saudită fiind una dintre cele mai puternice de pe glob” a declarant inginerul Anghel Mihai, proprietarul Cerealcom Dolj. (C.R.N)