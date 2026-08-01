Proiecțiile arată că vârsta normală de pensionare ar urma să crească atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, pragul ar urca de la 62 de ani și două luni (nivelul de referință pentru 2024) la 67 de ani, iar pentru bărbați de la 65 la 67 de ani, potrivit Euronews, preluat de Profit.ro.

Și la nivelul Uniunii Europene, vârsta normală de pensionare pentru bărbați ar urma să crească, în medie, de la 64,7 la 66,7 ani. Pentru femei, creșterea estimată este de la 64 la 66,4 ani. Aproximativ două treimi dintre țările analizate vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar trei sferturi vor proceda la fel în cazul femeilor.

În prezent, cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați este de 67 de ani și se înregistrează în Danemarca, Norvegia, Islanda și Țările de Jos. La polul opus se află Turcia, unde bărbații se pot pensiona la 52 de ani, urmată de Grecia, Slovenia și Luxemburg, cu un prag de 62 de ani.

Proiecțiile OCDE arată că spre sfârșitul anilor 2060 Danemarca ar putea avea cea mai ridicată vârstă de pensionare din Europa, de 74 de ani.

Creșterea vârstei de pensionare sau majorareaa contribuțiilor

Creșterea vârstei de pensionare este una dintre principalele soluții folosite de guverne pentru a reduce presiunea asupra bugetelor publice, pe fondul îmbătrânirii populației și al scăderii ponderii persoanelor active.

„Majorarea vârstei de pensionare rămâne o strategie frecventă pentru îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemelor de pensii, fără reducerea nivelului pensiilor”, arată raportul OECD.

Documentul precizează însă că mjorarea vârstei de pensionare nu este singura variantă: „Alternativ, sustenabilitatea financiară poate fi urmărită prin majorarea contribuțiilor plătite sau reducerea nivelului prestațiilor”.