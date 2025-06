Românul care i-a cucerit pe italieni luptă pentru români

Are doar 30 de ani (pe care îi va împlini luna viitoare), dar s-a făcut remarcat în politica din Italia și nu numai de mai bine de 7 ani. Cu toate că este fiu de migranți, Claudiu Stănășel s-a integrat atât de bine în Italia încât a devenit un nume cunoscut în politica din Prato (oraș cu 200.000 de locuitori din Toscana). Și nu numai.

Acum, a ajuns să colaboreze cu Matteo Salvini, actualul viceprim-ministru al Italiei și ministru al Infrastructurii și Transporturilor, și este „singurul cetățean român din Italia care ocupă o funcție instituțională într-un oraș important din Italia”, fiind vicepreședinte al Consiliului Local din Prato și de Lider la partidul Lega.



„Cu domnul Salvini ne cunoaștem de 6 ani și acum avem o colaborare mai directă. Spre exemplu, în spatele mesajelor trimise de domnul Salvini după alegerile din România eram eu alături de echipa cu care lucrez“. Claudiu Stănășel precizează astfel că, deși Matteo Salvini este acuzat că este antimigraționist, el este dovada vie că lucrurile nu stau deloc așa. „Aveți aici unicul cetățean român, spun din păcate fiindcă aș vrea să fie mai mulți din Italia, care are rol instituțional într-un oraș mare. Domnul Salvini și Partidul Lega au spus mereu pentru toată coaliția. A spus mereu cei care sunt bine integrați, care sunt aici, care muncesc, au familie, copii, respectă legea sunt bineveniți. Restul nu! Și asta o spun și eu ca cetățean român ca cetățean italian. Și mi se pare corect! Adică dacă tu vii aici și crezi că poți face orice (să nu respecți legea spre exemplu) nu mi se pare ok să fii binevenit.

Iar eu am dovedit că se poate. Într-un oraș de 200.000 de cetățeni am fost la 24 de ani, cel mai votat din coaliția Centru Dreapta. Un băiat de 24 de ani care încă nu era cetățean italian, pentru că eu am luat cetățenie acum un an si jumătate.

Din păcate, sunt singurul, fiindcă deși România a intrat în UE din 2007, românii nu știu că au dreptul să fie aleși în localitățile în care domiciliază“, mai precizează el.

Stănășel precizează că românii care reprezintă a doua comunitate de străini din Prato după chinezi sunt foarte bine integrați. Ei lucrează acum în mai multe domenii, și nu mai trebuie asociați ca până acum cu o anumită meserie. Până în urmă cu câțiva ani, se vorbea doar despre badante, însă acum lucrurile s-au mai schimbat. „Suntem cam peste tot.

Am lucrat foarte mult pe acest subiect și cred că am reușit cu ajutorul multor români să arătăm partea frumoasă a României. Să arătăm ceea ce înseamnă cu adevărat România, să fim o comunitate frumoasă. Majoritatea italienilor vorbesc bine de noi. Românii care trăiesc numai în regiunea Toscana sunt oameni harnici. Și, ca să știți, când au fost inundații urâte în zona Toscanei, mulți români și-au pus la dispoziție mașinile și ce aveau ca să-i ajute pe italienii afectați“.

Cu toate că îi este foarte bine în Italia, nici Claudiu Stănășel și nici familia sa nu exclud să revină în România. Tatăl, poate la pensie, dar tânărul s-ar vedea implicat în politica din România fiindcă este convins că ar putea aduce un plusvaloare.

„Mie mi-ar place într-o zi în viitor să mă întorc în țară. În primul rând, pentru că sunt convins că aș putea aduce o plusvaloare, dar nu acum pentru că nu consider că sunt condițiile necesare. Nu văd nici o schimbare a mentalității și asta mă doare cel mai mult. De multe ori afirmăm că vrem o țară ca afară, dar pentru asta trebuie să schimbăm mentalitatea. Ar trebui să avem o viziune politică, nu de pe azi pe azi. Dar sunt patriot și voi încerca să ajut România din orice funcție. Mi s-a propus să candidez la europarlamentare dar nu ar fi fost corect. Tata m-a învățat să duc la capăt ce am început. Plus că nu ar fi fost corect să mă folosesc de funcția de vicepreședinte al CL ca să obțin ceva. “.

Stănășel nu este de acord cu ideea că diaspora (termen pe care de altfel îl urăște) nu ar trebui să voteze la alegerile din România. „În fiecare an, miliarde de euro sunt trimise în țară. Aproape suntem primul investitor în România. De ce să nu avem un cuvânt de spus? Mai ales că noi nu vrem nimic pentru noi, fiindcă noi trăim aici, dar vrem să fie bine pentru România. De aceea, ne doare când vedem că suntem căutați o dată la patru ani, când sunt alegeri. Noi, cei care trăim în Italia, putem aduce plusvaloare“, mai spune el.

Un alt motiv de tristețe al politicianului româno-italian este faptul că nici acum nu se știe numărul exact de români stabiliți peste hotare. „Poate dacă s-ar anunța oficial acest număr, ar fi nevoie de o redistribuire a numărului de parlamentari pe diaspora. Sunt doar șase in toată lumea. Le-ar trebui câteva vieți să îi viziteze pe toți românii în comunitățile lor. Dacă lucrurile s-ar schimba la acest capitol, am avea o reprezentativitate reală. Dacă tot există o lege, părerea mea că trebuie aplicată ca la carte, eu așa am învățat politic de aici. O aplici așa cum ai scris“, afirmă politicianul. El consideră că este important ca în diaspora să crească numărul de parlamentari fiindcă, spre deosebire de România, unde oamenii mai pot cere ajutor la un prefect sau alt politician, peste hotare acest lucru este imposibil. „Aici te bazezi pe asociații ale românilor și pe acei oameni ca mine. Mă sună mulți oameni să îi ajut în diverse aspecte, fiindcă numărul meu de telefon este public. Dar eu sunt singur și fac și eu ce pot funcție, evident, de pârghiile pe care le am. Este important însă pentru români când știu că au unul de-al lor într-o funcție și eu nu vreau să-i dezamăgesc.“

De departe însă cea mai mare nemulțumire a lui Stănășel este că nu a fost susținut de statul român în demersul său de a face din români minoritate naţională recunoscută şi protejată de Constituţia Republicii Italiene. Printre avantajele dobândirii acestui statut de către români se numără accesul la finanțare, având în vedere că statul italian alocă anual între 5 şi 10 milioane de euro proiectelor dedicate minorităţilor recunoscute.

„Am putea avea drepturi şi beneficii extinse pentru cetăţenii români din Italia şi promovarea susţinută a limbii şi a culturii noastre naţionale prin intermediul fondurilor puse la dispoziţie de către statul italian”, a spus Claudiu Stănăşel.

În speranța că-i va ajuta și mai mult pe români, dar și pe italieni în aceeași măsură, Claudiu Stănășel mărturisește curajos. „Voi candida la postul de parlamentar italian în 2027“. El nu se teme că nu va fi votat de italieni fiindcă, în timp, oamenii au început să nu mai vadă italieni sau români, ci doar tineri politicieni. A venit momentul schimbării în Italia și sper că acest lucru se va întâmpla și în România. Fiindcă țara are nevoie să fie recunoscută pe plan european, iar europarlamentarii noștri să nu dea doar din cap aprobator când li se vorbește de la Bruxelles“.