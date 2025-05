Ronaldo se desparte

”Acest capitol este închis. Povestea? Încă se scrie. Vă mulțumesc tuturor”, a scris atacantul portughez pe contul său de Instagram, alături de o fotografie cu el purtând tricoul clubului din Riad. Contractul său cu Al-Nassr se încheie în această vară.

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a terminat acest sezon ca golgheter al ligii saudite, cu un total de 24 de goluri.

Anunțul vine în momentul în care Federația internațională de fotbal va deschide o fereastră specială de transferuri între 1 și 10 iunie, pentru a permite celor 32 de echipe care participă la Cupa Mondială a Cluburilor (14 iunie – 13 iulie în SUA) să recruteze noi jucători în vederea acestei competiții.

Cristiano Ronaldo a semnat un contract de doi ani și jumătate cu Al-Nassr la sfârșitul lunii decembrie 2022, după Cupa Mondială din Qatar, devenind primul nume important din fotbal care s-a alăturat ligii saudite, în creștere rapidă.

Vara trecută, cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a spus că și-ar putea încheia cariera la Al-Nassr. ‘O echipă care mă face fericit și la care mă simt bine”, a explicat atacantul, care a mai evoluat în cursul carierei sale la Manchester United, Real Madrid și Juventus Torino. Al-Nassr a încheiat sezonul pe locul al treilea în Saudi Pro League și a ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei.

🚨 Cristiano Ronaldo on Instagram: “This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all”. pic.twitter.com/CMH4XXTS6K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025