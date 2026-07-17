Roxana Mînzatu: „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile”. Comisia Europeană revizuiește acordarea certificatelor de emisii

„Astăzi, în Colegiul Comisarilor, am adoptat revizuirea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii – EU ETS – pentru perioada 2031–2040.

Am insistat pentru obiective climatice ambițioase, dar însoțite de investiții în industria europeană și protejarea locurilor de muncă. O mare parte din veniturile ETS trebuie să revină sectoarelor care suportă costurile tranziției și au nevoie de bani pentru modernizare.”, transmite comisara europeană.

România va primi în continuare finanțări prin Fondul European pentru Modernizare

România rămâne, alături de alte zece state membre, beneficiară a Fondului European pentru Modernizare. Din 2021 și până în prezent, acest fond a însumat miliarde de euro pentru România și în continuare, banii aceștia vor putea finanța următoarele domenii:

sprijinirea gospodăriilor vulnerabile și combaterea sărăciei energetice;

recalificarea lucrătorilor și crearea de noi locuri de muncă în regiunile dependente de industriile cu emisii ridicate;

producția și utilizarea energiei regenerabile;

reducerea consumului de energie în industrie, transport și clădiri;

electrificarea industriei, transportului și sistemelor de încălzire;

modernizarea rețelelor de electricitate, hidrogen, termoficare și CO₂;

tehnologii pentru decarbonizarea industriei.

Modul în care sunt folosiți banii, la latitudinea statelor

„Fiecare țară va decide cum va funcționa această finanțare. Spre exemplu, pentru o familie cu venituri mici, sprijnul poate însemna bani pentru izolarea locuinței, înlocuirea unei sobe sau a unei centrale vechi cu un sistem de încălzire mai eficient, instalarea de panouri solare ori conectarea la un sistem modern de termoficare. Adică o casă mai bine încălzită și facturi mai mici.”, afirmă Mînzatu.

Aceasta susține că sprijinul european trebuie să creeze investiții și locuri de muncă în Europa, pentru europeni.

Firmele vor primi în continuare bani pentru decarbonizare

Companiile vor putea primi în continuare certificate gratuite dacă investesc în decarbonizarea activităților lor din Uniunea Europeană. Dar, dacă închid sau mută producția în afara Europei, tot aceste companii vor trebui să returneze absolut tot sprijinul primit.

Noile instrumente europene, Banca Industrială de Decarbonizare și un Mecanismul de Stimular al Investițiilor (Investment Booster), vor ajuta companiile să extindă și să implementeze tehnologiile curate. Pentru prima etapă este prevăzută și o alocare dedicată celor 11 state membre cu venituri mai reduse.

Pentru România, această revizuire trebuie să însemne investiții în energie și industrie, fabrici mai competitive, precum și sprijin real pentru lucrătorii și comunitățile afectate de tranziție. Tranziția verde nu trebuie făcută împotriva industriei și a oamenilor, ci împreună cu ei.

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