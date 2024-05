Rusia, Ucraina și ”protectorul” Rothschild

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski a acordat un lung interviu unui cunoscut blogger din Rusia, Yuri Dudi (declarat ”agent străin” în Rusia, dar cu 10 milioane de abonați la canalul său YouTube), interviu preluat de agenția Meduza, creată de ziariști rușși în exil. Hodorkosvski vorbește despre rebeliunea lui Evgheni Prigojin, despre relația sa cu Boris Elțîn, despre cât de aproape a fost opozantul Alexei Navalnîi de eliberare, la schimb cu un agent rus deținut în Germania. Și Hodorkovski mai vorbește despre ”protectorul” său și al companiei Yukos, de a cărei dezmembrare au profitat monopolurile de stat Gazprom și Rosneft, conduse de foști ofițeri KGB și de oligarhi apropiați regimului Putin.

”Am sprijinit rebeliunea lui Prigojin pentru că era un dușman al meu care îl putea slăbi pe dușmanul meu cel mai mare”, spune Hodorkovski. Într-un asemenea moment închid ochii la orice. Nu înseamnă că m-aș fi așezat să beau cu Prigojin. Înseamnă că înainte trebuie să termini cu dușmnaul mai puternic și apoi cu cel mai slab. Așa se câștigă luptele. Când începe războiul, tragi. Din nefericire, apar și victime nevinovate. Însă tragi pentru că știi că doar așa vei câștiga. Dacă Prigonin se apropia suficient de Moscova, Putin trebuia să-și retragă trupele din Moscova și ar fi rămas gol din punct de vedere al structurilor de forță. În acel moment, dacă puteam mobiliza 20-30.000 de oameni pentru a ocupa clădirile guvernamentale – asta știam din experiența anilor 1991 și 1993 – atunci cine captura Kremlinul urma să dețină puterea în Rusia. A fost o ocazie. Dacă ai ocazia să folosești o rachetă împotriva lui Putin, o lansezi, chiar dacă există posibilitatea ca ea să ucidă oameni nevinovați. Nu poți să stai cu brațele încrucișate gândindu-te că racheta ar putea zbura pe o traiectorie greșită. Prigojin a fost o asemenea rachetă care nu a ajuns unde trebuia”, a spus Hodorkovski.

Vorbind despre informațiile pe care le-a primit de la sursele sale din Germania și SUA, aceste două state ezitau să ia o decizie privind oferta lui Vladimir Putin de a-l elibera pe Alexei Navalnîi (cu puțin timp înainte de decesul său în penitenciar) în schimbul lui Vadim Krasikov (asasinul unui important lider cecen, cu cetățenie georgiana, aflat în exil în Germania). Krasikov a fost condamnat la închisoare pe viață. ”Partea germană nu a luat o decizie. Nu știu dacă este adevărat sau nu. Așa mi s-a spus. Nu s-a ajuns la discuii despre acest schimb cu partea rusa”, a spus Hodorkovski.

”Sursele din Rusia – toți sunt oameni asociați cu Roman Abramovici – mi-au spus tot ceea ce fusese confirmat de Vladimir Putin. Impresia mea este că Putin dorea să arate că este uman, însă asta i-ar fi dat mai multă legitimitate lui Abramovici, de care Putin are nevoie în jocul său de-a negocierile de pace în Ucraina, un joc pe care îl joacă din când în când pentru a dezinforma și a reduce din voința unor tari vestice de a trimite arme în Ucraina. Nu sunt sigur dacă aceste negocieri privindu-l pe Navalnîi au arătat așa cum spune Putin. Știu doar că nici germanii, nici americanii nu au venit cu o propunere”, spune Hodorkovski.

Pentru fostul șef al Yukos, Boris Elțîn a fost ”regele”. ”Nu eram obișnuit atunci să aleg persoana care să ne conducă. Știam cu toții că mergeam la vot, dar că votul nu avea nicio importanță. În URSS, acest lucru era subînțeles. Normalitatea era ca o persoană să ajungă cumva la putere și noi trebuia să coexistăm cu acea persoană. Putea fi un țar bun sau un țar rău. Elțîn a fost un mare țar, inclusiv generos și în același timp foarte dur, respectând puterea cu care era învestit. Când aud despre apartamentele lui și corupție, asta nu are nimic de-a face cu Elțîn pe care l-am cunoscut”, a spus Hodorkovski despre președintele rus al privatizărilor, în timpul căruia și-a clădit marile afaceri cu petrol și gaze.

De la începutul anilor 1990 și până la arestarea sa, în 2003, nu a angajat bodyguarzi decât vreme de câteva luni, spune Hodorkovski, care susține că, în ce-l privește, sunt false informațiile despre foști agenți KGB înarmați cu mitraliere care îl păzeau. Însă Hodorkovski vorbește despre un ”Protector”.

”Știam că membrii familiei mele erau în pericol să fie răpiți. Dacă erau răpiți, urma să-i primești în bucăți. Am luat decizia să angajam un protector care să aibă grijă de noi. Trebuia să fie o persoană independentă și în care să avem încredere totală. Scopul era să ne protejeze. Imediat ce ar fi observat că un acționar important acționează sub presiune, ar fi trecut pachetul acelui acționar în portofoliul altui acționar. Scenariul asasinării era mult mai simplu. Procedura de mai sus era stabilită pentru scenariul în care unii membri ai familiei erau răpiți, pentru a-l șantaja pe acționar. Pentru a proteja compania, urma să-și piardă acțiunile. Asta s-a întâmplat când am fost arestat. Protectorul a trecut acțiunile în portofoliul unei alte linii de acționari. Nimeni nu știa care este rolul protectorului. A murit de curând. Numele lui era Lord Jacob Rothschild”, spune Hodorkosvki.

În anii săi de glorie, Hodorkovski și-a creat multe legături cu Occidentul. A înființat fundații pe modelul celor finanțate de George Soros și le-a botezat Rusia Deschisă. A invitat în consiliul de conducere al companiei sale personalități precum Henry Kissinger și Jacob Rothschild. La rândul său, Hodorkovski a fost inclus în consiliul consultativ al societății Carlyle Group, unde a participat la întâlniri cu alți membri: George H. W. Bush și James Baker – președintele și secretarul de Stat care au negociat încheierea Războiului Rece, inclusiv unificarea Germaniei și situația extinderii NATO spre Est. În Carlyle Group a găsit intermediarii prin care să vândă, cu puțin înaintea arestării, în 2003, partea sa din Yukos companiei Chevron, în consiliul de administrație al căreia a lucrat Condoleezza Rice, care avea să devina peste puțin timp secretar de Stat.

Hodorkovski a încheiat cu Jacob Rothschild un contrat mult mai important decât finanțarea fundațiilor Rusia Deschisă. Contractul prin care Rothschild devenea ”Protectorul” Yukos îl făcea beneficiar final al acțiunilor unei companii uriașe care exploata resursele naturale din Rusia în perioada marilor privatizări. ”A rămas în istorie cu un acord semnat în 2003 pentru a încerca să pună în custodie (fără succes) activele oligarhului rus Mihail Hodorkovski, adversarul lui Vladimir Putin, înainte de arestarea și confiscarea de facto a grupului Yulos”, se arată într-unul din necrologurile lui Jacob Rothschild, care a murit în februarie 2024.

În 2015, la un an după anexarea Crimeii de către Rusia și începutul războiului din Donbas, când Ucraina era condusă de un guvern cu miniștri care primiseră cetățenia ucraineană peste noapte, firma de investiții Rothschild a invitat investitorii să formeze un grup care să restructureze datoria externă a Ucrainei.

De data aceasta, Ucraina avea nevoie de un „Protector”. Familia Rotschild încerca să mobilizeze investitorii pentru a cumpăra datoria externă a Ucrainei, în condițiile în care țara era în război – niște negocieri foarte dificile, spunea atunci, pentru Reuters, un investitor American, sub protecția anonimatului. Atunci, firma Franklin Templeton deținea 25-30% din datoria Ucrainei și era cel mai important actor în discuțiile inițiate de Rothschild, scria Reuters. Nici Franklin Templeton, nici Rothschild nu au oferit comentarii.

Nu este vorba despre un singur ”Protector”. În septembrie 2024, președintele Joe Biden a numit un Reprezentant Special pentru Reconstrucția Ucrainei, în persoana lui Penny Sue Pritzker, fost secretar al Comerțului în administrația Obama, membră a familiei de miliardari Pritzker, care controlează economic și politic statul Illinois – fratele său este guvernatorul statului. În luna aprilie, premierul ucrainean Denys Shmyhal a efectuat o vizita la Chicago, pentru a încuraja investițiile în țara sa, fiind primit de guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker. Fondatorul ”dinastiei” Pritzker a venit în SUA din Ucraina, acolo unde avea afaceri în regiunea Kiev.

Devine Ucraina o afacere precum Yukos, cu ”protectori” și scheme ale acționarilor? Președintele Volodmir Zelenski a dat de înțeles că lucrurile ar putea sta și așa. El a vorbit de multe ori despre ”patronajul” occidental asupra unor sectoare întregi ale economiei, care ar urma să fie reconstruite în beneficiul ambelor părți, inclusiv despre patronajul asupra unor orașe. ”Doamnelor și domnilor, libertatea se manifestă în multe moduri, iar cel mai importat este posibilitatea de a lucra în beneficiul tău, pentru copiii tăi și pentru țara ta. Ucraina este povestea victoriei ce va urma și o ocazie pentru ca voi să investiți acum în proiecte de sute de miliarde de dolari, pentru a vă putea bucura de victorie împreună cu noi. Va fi victoria voastră și un nou succes pentru companiile voastre”, a spunea Zelenski, în septembrie 2022, la deschiderea unei ședințe a bursei de pe Wall Street. „Cumpărați când este sânge pe străzi”, spunea Nathan Mayer Rothschild, în timpul războaielor napoleoniene.