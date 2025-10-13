S-a dat premiul Nobel care n-a fost creat de Nobel

Doi americani și un britanic se pot înscrie de azi înainte pe lista selectă a câștigătorilor de Nobel. Comitetul Nobel a anunțat că Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie din 2025, pentru ‘că au explicat creșterea economică axată pe inovare’, transmite Reuters.

Premiul Nobel pentru Economie, al cărui nume real este Premiul pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, este singurul dintre cele șase premii care nu a fost creat inițial de magnatul suedez. Premiul a fost înființat în 1968 printr-o donație către Fundația Nobel din cadrul Băncii Naționale a Suediei, cu ocazia celei de-a 300-a aniversări a acesteia.

Câștigătorii tuturor Premiilor Nobel împart cele 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro – 1,2 milioane de dolari) acordate anul acesta.