S-a stins din viață un mare fotbalist

Johan Neeskens, mijlocaş legendar al lui Ajax Amsterdam şi al Olandei, triplu câştigător al Ligii Campionilor UEFA şi finalist al Cupei Mondiale FIFA 1974 şi 1978, a murit. Avea 73 de ani.

Anuntul trist a fost făcut de Federaţia olandeză de fotbal, precizand ca a murit duminică din cauza unei boli nespecificate.

„Cu Johan Neeskens, lumea fotbalului olandez şi internaţional pierde o legendă”, a transmis federaţia KNVB într-un comunicat.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.

Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb

