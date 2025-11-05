S-a strigat iar „Allah Akbar” în Franța: zece persoane rănite

Un bărbat a intrat intenționat cu mașina în mai multe persoane pe insula Oléron, strigând „Allah Akbar”. Zece persoane au fost rănite, iar șoferul a fost reținut.

Zece persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, după ce un bărbat a intrat intenționat cu mașina în mai mulți trecători. Incidentul s-a produs miercuri, în jurul orei 8:45, între localitățile Dolus-d’Oléron și Saint-Pierre-d’Oléron. Martorii spun că bărbatul a strigat „Allah Akbar” înainte de a accelera spre oameni. 

Parchetul din La Rochelle a anunțat că, deși nu a fost deschisă o anchetă pentru terorism, cazul este tratat ca tentativă de asasinat, notează Le Parisien.

Șoferul a încercat să incendieze mașina după atac

După ce a lovit mai multe persoane, șoferul a fost reținut rapid de autorități în timp ce încerca să dea foc autoturismului. În interiorul vehiculului au fost găsite mai multe butelii de gaz. Mașina a luat doar parțial foc, iar bărbatul a fost dus la secția din Saint-Pierre-d’Oléron, unde a fost plasat în arest preventiv.

În urma atacului, au fost rănite zece persoane.

Potrivit sursei citate, atacatorul este un francez de aproximativ 30 de ani, care locuiește în La Cotinière, un sat de pe coasta vestică a insulei. Primarul din Saint-Pierre-d’Oléron a declarat că bărbatul este cunoscut pentru „numeroase derapaje”, legate de consumul de droguri și alcool.

Anchetatorii au precizat că el nu figurează în baza de date pentru prevenirea radicalizării cu potențial terorist. O altă ipoteză luată în calcul este cea a unor tulburări psihice.

Laurent Nuñez, ministrul de Interne al Franței, a anunțat pe platforma X (fostul Twitter) că se va deplasa pe insulă în cursul zilei de azi, la cererea prim-ministrului. Acesta a confirmat deschiderea unei anchete pentru tentativă de asasinat.

