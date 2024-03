Sabalenka, un car de nervi! A spart racheta

Belarusa Aryna Sabalenka (2 WTA), aflată in doliu după sinuciderea fostului iubit, a părăsit turneul de la Miami.

Sabalenka s-a înclinat surprinzător, în runda a treia, după o partidă de două ore şi zece minute, în faţa ucrainencei Anhelina Kalinina (36 WTA), 6-4, 1-6, 6-1. Jucătoarea din Ucraina a câștigat primul set cu 6-4, dar Sabalenka a revenit spectaculos, a egalat situația la seturi cu un sec 6-1. In decisiv Sabalenka și-a spart o rachetă.

Immense respect to Aryna Sabalenka for showing up this week despite the circumstances

May she take all the time she needs to take care of herself and process her feelings pic.twitter.com/BGXvfn7WlB

— Bastien Fachan (@BastienFachan) March 24, 2024