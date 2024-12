Salonul Creatorilor de Frumos – Ediția de iarnă. Un eveniment colectiv cu cinci cei mai importanți designeri contemporani din România

Elemente conceptuale, povești ale obiectelor și lucrurilor care transmit mesaje, gânduri, emoții și reflecții asupra societății. Creații care invită la dialog, interpretare, și la un alt mod de a privi viitorul creativ al omenirii

Aceasta este esența unui eveniment deosebit: Salonul Creatorilor de Frumos – Ediția de Iarnă. Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a ediție, se desfășoară în perioada 12 – 14 decembrie, într-o locație exclusivistă din cartierul Primăverii, și reunește nume precum Wagner Arte*, Mihai Manciu*, Maestoso*, Decorina Hats*, Ana Wagner*, Coca Zaboloteanu*.

După cum sugerează și denumirea, ei sunt creatorii de frumos care demonstrează că ceea ce aduc în fața lumii e prețios, dar nu sfidează prin elitism, de altfel acesta fiind un trend global. Salonul Creatorilor de Frumos presupune socializare și o experiență interesantă, multisenzorială, cu brandurile menționate.

Aceasta experiență este suținută în seara de deschiderii – joi 12 decembrie – de pianista Mădălina Pașol* printr-un miniconcert de pian.

Tendință globală – democratizarea creațiilor

Acești creatori de frumos trend setteri sunt călăuziți de aceeași tendință existentă și la nivel mondial. Și anume, dorința de a demonstra că într-o lume saturată de produse în masă, există o dorință tot mai mare pentru piese unice, ce reflectă individualitatea. Evenimentul colectiv aduce o experiență de neuitat: un spațiu dedicat prezentării creațiilor, dar și socializării.

Astfel, fie un inel din porțelan cu aur, o rochie care te învață să iubești, ori genți și poșete incredibile, pantofi cu poveste sau o pălărie unicat, fiecare „piesă” devine o operă de artă purtabilă, invitând la dialog și interpretare. Salonul dezvăluie cu rafinament materialele exclusiviste din care sunt create aceste obiecte: aur, diamante, brocart, piele, catifea, dantelă, cașmir și multe altele.

Punctul central al acestui eveniment îl constituie lansarea celei mai noi colecții semnată Ana Wagner – The Journey in the Diamond Mirror. Este vorba despre o colecție de bijuterii exclusive din aur, diamante, titan și argint 999, manufacturată la Milano cu maeștrii bijutieri.

Salonul Creatorilor de Frumos aduce fuziunea artei și a modei, generând o punte între aceste două discipline creative. Creațiile brandurilor sunt captivante din punct de vedere estetic și bogate din punct de vedere conceptual.

Experiența socializării, laolaltă cu experiența frumosului

Este vorba despre un eveniment care arată că poți avea propria poveste a personalității și a stilului. Nu în ultimul rând experiența socializării, laolaltă cu experiența frumosului fac parte din ceea ce specialiștii numesc o explozie culturală într-o lume a consumerismului. Tot ei evidenţiază că oamenii ar trebui să se simtă mai confortabil cu ceea ce poartă și tocmai de aceea artiștii și designerii colaborează.

Un asemenea „mix” – produse de brand, socializare, creativitate, evidenţiază mesajul Creatorilor de Frumos. Și anume că putem fi curajoși, strălucitori, uluitori și diferiți.

*Wagner Arte, brandul care spune povestea pe porțelan, este un brand recunoscut în lumea manufacturii de lux de 20 de ani.

Pe baza conceptelor și planurilor Anei Wagner, alături de artiștii colaboratori ai atelierului, Wagner Arte realizează astăzi numeroase produse de lux, unicat, dar și obiecte de serie mai mare: bijuterii sofisticate și elegante, seturi din porțelan din categoria „arta mesei”, corpuri de iluminat, mobilier pictat manual și accesorizat cu porțelan Wagner, la care se adaugă cursurile de pictură.

Toate produsele Wagner Arte sunt realizate manual, piesă cu piesă, cu multă atenție pentru detaliu.

*Mihai Manciu aduce un concept unic în România – veșmântul care te învață să te iubești. Designerul reprezintă un nume nou pentru iubitorii de modă haute classe din România.

Povestea lui împletește orginile bucovinene, cu cei peste 20 ani de modă creată în ateliere cu tradiție precum Sartoria Sagripanti sau Sartoria Meschino din Roma, ateliere în care și-a perfecționat la nivel tehnic bazele croitoriei dobândite încă din copilărie în atelierul mamei sale. Mihai a ajuns să facă parte din echipele de creație ale unora din cele mai mari case de modă din Paris și Milano. A fost Profesor la Institutul European de Design din Roma și ultima sa experiență înainte de revenirea în țară a fost în cadrul casei de modă Dolce Gabbana.

*Maestoso Design este un brand de genți și bijuterii, inspirat din arta contemporană.

Conceptul ce stă la baza brandului reprezintă o fuziune între designul geometric, riguros inspirat din arhitectura și eleganța atemporală a stilului minimalist. Pentru a sublinia măiestria execuției și designul inovator, denumirea brandului a fost inspirată de modalitatea de execuție a unui pasaj muzical, într-o manieră grandioasă.

*Decorina Hats – mai mult decât o pălărie, o poveste. Fiecare pălărie creată de Corina Leca reprezintă o piesă unică, un univers în sine, fiind realizată cu dragoste pentru detaliu și cu un design original, ce reflectă un stil autentic și rafinat. Când îți alegi pălăria, poate vei descoperi o latură necunoscută a ta, un alt colț al universului tău, care îți va lărgi orizonturile și îți va amplifica potențialul. Dacă nu știi încă ce pălărie ți se potrivește, vino să o descoperi!

*Ana Wagner este creatoare a mărcii de porțelanuri manufacturate Wagner Arte, ambasador al artei porțelanului peste hotare la Vista Alegre – Portugalia, Homo Faber – Elveția și la marile târguri internaționale de design și fashion.

Este Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din București și unul dintre artiștii plastici care au marcat, în ultimii ani, arta porțelanulului pictat din România. Recent, Ana Wagner a cucerit Milano Fashion&Jewels cu bijuterii contemporane românești. La Milano a lansat colecția The Journey in the Mirror.

*Coca Zaboloteanu este renumită pentru talentul său de a transforma pantofii în opere de artă, aduce un strop de magie și originalitate fiecărei creații, redefinind eleganța contemporană cu accente îndrăznețe și povești captivante.

*Mădălina Pașol este una dintre cele mai cunoscute pianiste din România, recunoscută peste hotare și laureată la numeroase concursuri internationale. Talentata pianista prezintă în seara deschiderii Salonului Creatorilor de Frumos noul album Algo-Ritm, cu o interpretare live plină de energie și emoție.