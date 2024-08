Salrom cere bani europeni pentru exploatarea unei resurse foarte valoroase

Societatea Națională a Sării (Salrom), companie de stat aflată sub controlul Ministerului Economiei, intenționează să obțină finanțări în valoare de sute de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea a două proiecte majore de exploatare și procesare a grafitului, în conformitate cu noul Regulament UE privind aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice (Critical Raw Materials Act – CRMA).

Aceste inițiative sunt esențiale pentru consolidarea lanțului de aprovizionare cu grafit de înaltă calitate, material indispensabil pentru producția de baterii utilizate în vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei.

Termenul limită pentru depunerea acestor proiecte este 22 august, potrivit declarațiilor ministrului Economiei, Ștefan Radu Oprea. Acesta a subliniat importanța acestor proiecte în contextul în care zăcămintele de grafit de la Baia de Fier, în județul Gorj, deținute de Salrom, se suprapun cu interesele unei companii americane, Amerocap LLC, care vizează același perimetru minier.

Primul proiect, denumit „Proiect de Extracție a Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul Baia de Fier”, vizează extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase, cu scopul de a produce grafit de înaltă puritate. Acest grafit este vital pentru industria bateriilor, în special pentru vehiculele electrice și soluțiile de stocare a energiei. Suma solicitată pentru acest proiect se ridică la 198,3 milioane de euro. Proiectul include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție și instalarea echipamentelor de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de calitate superioară.

Cel de-al doilea proiect, intitulat „Battery-Grade Graphite Processing Project at ‘Baia de Fier’ Site – Enhancing EU’s Strategic Supply Chain for Clean Energy Technologies”, se concentrează pe valorificarea finală a șisturilor grafitoase prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație. Acest proiect va include construirea unui complex avansat de procesare la Baia de Fier, destinat transformării grafitului extras în materiale de calitate pentru baterii, inclusiv grafen. Suma solicitată pentru acest proiect se ridică la aproximativ 247 milioane de euro.

Ministrul Oprea a menționat și un al treilea proiect, care urmează să fie depus în primăvara anului viitor, și care va aborda aspecte de protecție a mediului și sustenabilitate. Acest proiect, intitulat „Battery-Grade Graphite Recycling Project at ‘Baia de Fier’ Site – Advancing Circular Economy and Sustainable Resource Management in the EU”, se va concentra pe reciclarea grafitului din baterii uzate, sprijinind astfel obiectivele UE legate de economia circulară și gestionarea durabilă a resurselor. Suma necesară pentru acest proiect este estimată la 92 milioane de euro.