Federaţia Română de Rugby îl acuză, printr-un comunicat de presă, publicat pe site-ul oficial, pe directorul general al CSN Arcul de Triumf, Radu Popa, că batjocoreşte în continuare naţionala de rugby a României prin interzicerea evenimentelor sportive pe acest stadion.

FRR respinge totodată acuzele conducerii arenei sportive conform cărora instituţia ar avea datorii neonorate.

„Naţionala de rugby este batjocorită, în continuare, de directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, şi atrasă în jocuri politice. FRR are zero datorii la CSN Arcul de Triumf. Federaţia Română de Rugby respinge acuzele formulate de directorul, fost condamnat penal pentru delapidare, al CSN Arcul de Triumf, cu privire la datorii pentru anumite servicii. Conform legislaţiei din România, Legea nr. 72/2013, facturile se achită la 30 de zile. Conform propriei legislaţii, directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, pretinde ca ele să se achită în avans sau la 3 zile de la emitere. La momentul emiterii acestui comunicat FRR nu are vreo datorie la CSN Arcul de Triumf, ceea ce arată reaua credinţă şi faptul că directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, încearcă, prin orice mijloace, să discrediteze Federaţia şi loveşte, fără scrupule, în echipa naţională. Înţelegem că directorul, fost condamnat penal, este obişnuit să primească sumele în avans sau prin intermediul diverselor firme cu care CSN lucrează, dar FRR va efectua mereu plăţile conform legislaţiei din ţara noastră”, precizează federaţia în comunicat.

Federaţia a cerut totodată premierului Marcel Ciolacu şi preşedintei Agenţiei Naţionale pentru Sport un control la CSN Arcul de Triumf.

„Solicităm Prim-Ministrului, domnul Marcel Ciolacu, şi doamnei Elisabeta Lipă, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, un control amănunţit cu privire la modul în care este condus şi manageriat CSN Arcul de Triumf. Reamintim că sumele pentru acţiunile echipelor reprezentative vin de la Agenţia Naţională pentru Sport, aceeaşi care finanţează şi CSN Arcul de Triumf. FRR a achitat, cu celeritate, absolut toate facturile emise de către CSN Arcul de Triumf, însumând, în acest an, 409.405,15 lei”, transmite FRR.

Aceeaşi sursă menţionează că FRR analizează posibilitatea organizării unor „acţiuni în stradă”, pentru a protesta faţă de presiunile la care este supus acest sport.

„În ceea ce priveşte acest atac, FRR este o victimă colaterală a luptei pe care directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, o are cu conducerea ANS. Spre exemplu, meciurile ‘Lupilor’ din Cupa Europei sau finala Cupei României, din 14 decembrie 2024, au fost achitate în avans, tocmai pentru a arăta buna credinţa şi faptul că suntem un partener serios, dar şi pentru că am fost condiţionaţi. La solicitarea mai multor cluburi din întreaga ţară, FRR analizează oportunitatea organizării unor acţiuni în stradă în perioadă următoare, ca urmare a presiunilor la care este supus rugbyul în ultimii ani şi pentru faptul că Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf nu poate fi utilizat conform nevoilor echipelor naţionale. Îl asigurăm pe directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, că ‘Stejarii’ vor juca pe stadionul lor istoric toate meciurile din noiembrie, indiferent de minciunile sfruntate pe care le va arunca în spaţiul public şi îl rugăm să nu mai vorbească despre managementul Federaţiei atât timp cât despre activitatea domniei sale s-au pronunţat mai multe instanţe de judecată. De asemenea, îi ţinem pumnii la procesul pe care îl are în desfăşurare cu un alt CSN, ‘Nicolae Navasart’. Facem apel la jurnalişti să verifice din mai multe surse informaţiile provenite de la un fost condamnat penal pentru delapidare în formă continuată şi fals în înscrisuri”, a mai transmis Federaţia Română de Rugby.

Directorul Complexului Sportiv Naţional Arcul de Triumf, Radu Popa, a transmis, luni, prin intermediul paginii de Facebook a arenei, că din cauza datoriilor acumulate a anulat toate evenimentele programate în următoarea perioadă.

„Vă informăm cu regret că din cauza restanţelor financiare semnificative acumulate de Federaţia Română de Rugby suntem nevoiţi să anulăm toate evenimentele solicitate de această instituţie în cadrul complexului. Am întârziat cât s-a putut de mult această măsură, am căutat soluţii, am încercat să suplinim aceste deficienţe majore, însă comportamentul neserios şi lipsa de responsabilitate demonstrată de responsabilii din cadrul federaţiei, care au ales să nu îşi onoreze obligaţiile financiare, ne-au adus în punctul în care să nu mai avem altă soluţie”, se arată în mesajul semnat de Radu Popa.

Luna viitoare sunt programate patru meciuri test pe Stadionul ”Arcul de Triumf”, Canada – Chile, România – Tonga, ambele în data de 9 noiembrie, România – Canada, la data de 16 noiembrie, şi România – Uruguay, pe 23 noiembrie.