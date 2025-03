Scandal între Laura Vicol și George Simion: „Stai jos, nota doi la moralitate!”

Fosta deputată PSD, Laura Vicol Ciorbă, a reacționat după ce liderul AUR, George Simion, a numit-o infractoare.

„Grijă, doamna infractoare Laura Ciorbă, că spuneți că m-am adresat membrilor BEC. Eu m-am referit la autorii loviturii de stat. Ei nu respectă democrația și trebuie să vedem cine a dat ordin ca CCR să respingă candidaturile Dianei Șoșoacă și a lui Călin Georgescu. Domnii Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu sunt co-autorii loviturii de stat”, a spus în fața presei George Simion.

Răspunsul Laurei Vicol a venit pe Facebook.

„Dragă George Simion, eu nu mai sunt om politic. Sunt un om tăvălit de sistem, de 10 ani încoace. Sunt mamă de trei copii. Sunt cetățean al acestei țări pe care tu vrei să o conduci. Virulența cu care tu mă ataci nu face altceva decât să demonstreze tuturor că nu ai echilibrul lui Calin Georgescu. Când i-au atacat mama, am ieșit public. Când ți-au atacat copilul, am ieșit public. Cei pe care îi dorești “jupuiți” au familii, mame, copii. Cam cum crezi că se simt când vorbești așa de parinții sau copiii lor? În locul tău aș ieși să îmi cer iertare. Inclusiv față de copiii mei. Știi tu Adevărul?

Când nu sunt de acord și condamn cu toată ființa mea instigarea la ură şi violență mă faci infractoare. Vrei să conduci o țară dar calci cu nonșalanță în picioare prezumția de nevinovăție. Ca mine sunt mulți cercetați în țara asta bătută de soartă. Nu mai instiga mincinos lumea împotriva mea, tu pierzi, eu nu candidez.

Stai jos, nota doi la moralitate!

Când o să am timp voi povesti oamenilor despre colaborarea mea cu AUR, cum datorită mie a devenit lege prima inițiativă a voastră, despre oamenii de calitate pe care i-am cunoscut în Parlament. Tu nu te numeri printre ei.

Sincer, mă bucur că îți dai arama pe față, aşa îti pot vedea oamenii lipsa de caracter. Salutări soției, e un om minunat, mă bucur că am cunoscut-o personal la meciul din Munchen.

Sănătate!“, a scris Laura Vicol, pe Facebook.