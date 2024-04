Scandal pe spitalul din donaţii. Rafila dăruieşte „minciună”

Fondatoarele asociaţiei Dăruieşte Viaţa care a construit de la zero un spital în Bucureşti, din donaţii, Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, îl acuză pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, că „minte când susţine ca noi nu am predat totul spitalului sau ministerului”.

„Toate documentele solicitate au fost predate, în forma în care ne-a fost cerută”, spun fondatoarele.

„Domnul ministru Rafila a vorbit sambata, in dialogul cu Sebastian Zachmann despre Daruieste Viata. Si, pentru ca dl Rafila nu stie sa recunoasca ca a gresit, alege sa spuna neadevaruri, sa faca insinuari si afirmatii interpretabile, menite sa puna o umbra pe spitalul construit de Daruieste Viata

Caci da, spitalul nu a fost construit de ‘spital’, asa cum afirma dl Rafila, ci a fost construit de Daruieste Viata cu eforturi uriase, cu provocari greu de imaginat, despre care am ales adesea sa nu vorbim, caci am considerat ca, pentru cei care ne sustin, important e rezultatul, nu neaparat efortul din spatele lui si lamentarea despre cat de greu ne e.

Spitalul acesta a fost construit de cei 350.000 de oameni si da, apartine statului roman, reprezentat, iata, de dl Rafila, stat care nu a reusit sa faca spitale sau reforme in sanatate.

Spitalul acesta nu a fost construit sa ii dea satisfactie dlui Rafila sau altui ministru, nici sa-i alimenteze setea de afirmare, ci a fost construit pentru a salva copii. Copii despre care nu l-am auzit pe dl Rafila vorbind sau exprimandu-si vreo ingrijorare, privind conditiile in care sunt tratati in Romania.

Dlui Rafila i s-a cerut doar sa aiba amabilitatea de a-si pune semnatura pe o structura, construita nu de domnia sa sau de ministerul pe care-l conduce, ci prin efortul societatii civile, dar asta i s-a parut a fi ‘presiune mediatica’.

Dl Rafila insinueaza ca ar fi ceva necurat in proiectul nostru, introducand in discursul public alegatii menite sa manipuleze: ‘Eu, de exemplu, acord prezumtia de buna credinta de la inceput si sunt convins ca documentele pe care le vor pune doamnele de la «Daruieste Viata» sunt foarte multe si asa mai departe, o sa certifice o valoare care corespunde cu siguranta cu cele declarate anterior.’

Dl Rafila minte, repet minte cand sustine ca noi nu am predat totul spitalului sau ministerului. Toate documentele solicitate au fost predate, in forma in care ne-a fost ceruta, forma care s-a modificat de mai multe ori, incepand cu luna ianuarie.

Dl Rafila, in persoana, ne-a cerut o lista a firmelor cu care am lucrat (nu stiu de ce il interesa pe dl ministru acest lucru) si valorile cladirii si echipamentelor, toate informatiile i-au fost transmise pe email si discutate in intalnirea avuta pe 18 ianuarie 2024, la Ministerul Sanatatii – Romania

Dl Rafila a trimis oameni de la minister care ‘sa ajute’ la preluarea-predarea documentelor intre Daruieste Viata si Spitalul Marie Curie, oameni care au cerut documente ce exced prevederile legale (de ex dovada platilor pentru fiecare factura in parte, contracte ete), documente pe care, de asemene, le-am furnizat.

Am spus stop abuzului atunci cand ni s-a cerut sa scriem „CONFORM CU ORIGINALUL” si sa semnam pe fiecare document in parte, adica pe mii de pagini. Caci asta face Ministrul Sanatatii de cateva luni, abuz. Abuz, manipulare si bete in roate.

Sper ca acesta atac al unui ministru asupra unui proiect al societatii civile sa primeasca reactia cuvenita, caci aici nu e vorba doar despre Daruieste Viata, e vorba despre cei 350.000 de donatori, despre noi toti si despre felul in care aleg guvernantii sa ne trateze, chiar si atunci cand le facem treaba”, au transmis Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu pe Facebook.