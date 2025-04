Schimbare bruscă. Antena 1 a renunțat la Mihaela Tatu

Revenită pe sticlă pentru emisiunea În direct cu România de la Antena 1, Mihaela Tatu a fost înlocuită după doar o lună. Într-o postare pe Facebook, Tatu explică de ce s-a ajuns la această schimbare peste noapte.

„Dragii mei, m-ați tot întrebat în urmă cu 2 luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul: mi-a plăcut formatul. Mult mult.

Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni. Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, stiu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu!

Așa că trageți singuri concluziile! (..) Pe de-alta parte, totul s-a petrecut atât de brusc, încât nici eu nu m-am dumirit ce se întâmplă. Totul se petrece repede, fără noimă și strategie. Ai strănutat, ai clipit și gata schimbarea formatului. A fost doar un experiment”, a scris Mihaela Tatu, pe Facebook.

Locul Mihaelei Tatu a fost preluat de Mirela Vaida.