Scrisoare deschisă. Primarii i-au scris lui Bolojan

Președintele CJ Suceava îi cere premierului, într-o scrisoare deschisă, să nu se atingă de programele „Anghel Saligny”.

Gheorghe Șoldan susține că documentul a fost semnat de peste 90 de primari PSD, USR și PNL, însă liberalii infirmă că ar susține acest demers.

Șoldan reiterează importanță programelor „Anghel Saligny”, prin care foarte multe comunități au reușit să se dezvolte, și fac un apel către conducere să nu oprească finanțarea.

Gheorghe Șoldan a declarat că în județul Suceava dezvoltarea nu înseamnă autostrăzi suspendate sau zgârie-nori, ci școli renovate, creșe sau dispensare moderne.

Potrivit scrisorii, în perioada 2021–2025, Bihorul a primit 1,85 miliarde de lei prin „Anghel Saligny” și aproximativ 980 de milioane de lei prin Compania Națională de Investiții.

Filiala PNL Suceava dezminte că primarii din Suceava ar fi semnat scrisoare.

Mihai Fifor, a transmis, sâmbătă, că programul ”Anghel Saligny”, care este ”vital” pentru comunitățile locale, este blocat de la Guvern.

Potrivit președintelui PSD Arad, ”fără investiții, fără lucrări, fără încredere – România se blochează”.

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iaşi, a susţinut la rândul său că sistarea finanţărilor din programul ”Anghel Saligny” ar bloca fonduri de peste 100 de milioane de euro în judeţul Iaşi.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, în primele 6-7 luni ale anului, au fost cheltuite sumele prevăzute prin programe precum „Anghel Saligny”, însă aceste proiecte vor putea continua în proporţie de aproximativ 35%, fiind vorba de proiecte în stadiu avansat de realizare.

Bolojan a mai spus că programe de acest tip vor avea un buget mărit în perioada 2027-2028.

Indiferent cine se află la guvernare, aceste programe nu vor mai putea continua la sumele care au fost contractate, a mai arătat Bolojan.

„Atunci, în a doua jumătate a anului, vom prioritiza aceste proiecte şi până la final vom lua câteva decizii guvernamentale şi în coaliţie: care vor fi criteriile de prioritizare, funcţie de domeniul în care sunt aceste proiecte – unele sunt pe drumuri, unele pe apa, altele pe canalizare, unele de pe gaz, funcţie de stadiul acestor lucrări, dacă sunt mai avansate, dacă sunt mai reduse, funcţii posibile de cofinanţare pe care o poate acorda o autoritate locală sau de alte mecanisme financiare care ţin însă de lucruri care nu ne afectează în continuare deficitul. Orice variante prin care afectăm deficitul nu sunt sustenabile. (…) Şi atunci consider că am procedat corect atât din punct de vedere al prevederilor legale, dar şi din punct de vedere al capacităţii de a asigura cel puţin o parte din finanţare pentru ca ele să continue”, a declarat Bolojan.

De anul viitor, proiectele începute vor fi eşalonate, mai spune Bolojan. „Cu siguranţă însă, nu cu o sumă foarte mare anul viitor… pentru că aşa cum ştiţi este anul în care e nevoie să închidem finanţările pe fonduri europene din PNRR. Şi aceste finanţări intră o parte tot la deficit. (…) 2027-2028 sunt ani în care se poate creşte din nou bugetul pe aceste proiecte de tip Angel Saligny.

Pentru că şi eu am fost ales local, ştiu ce înseamnă importanţa proiectelor care ajung în comunităţile noastre, pentru că înseamnă un drum asfaltat, înseamnă poate o reţea de canalizare sau de apă de care beneficiază oamenii. Dar asta este situaţia şi indiferent cine este la guvernare, nu poţi să faci mult mai mult pentru că, la final, ai sumele pe care le poţi aloca, ai constrângere care sunt date de realităţile economice la care am ajuns şi ai nişte nevoi care sunt mult mai mari decât aceste posibilităţi şi decât constrângerile pe care le avem. Şi atunci am încercat să luăm o decizie raţională”, a conchis Bolojan.