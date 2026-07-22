Fostul ministru al Transporturilor și lider USR, Cătălin Drulă, a făcut o postare pe Facebook prin care lansează atacuri repetate la adresa PSD. Totodată, Drulă atacă și Tabăra Thuma din PNL, pe șefa ICCJ, Lia Savonea, dar și Agenția Națională de Integritate.

Postarea lui Drulă începe cu un atac la adresa PSD. Fostul ministru amintește investigația HotNews publicată azi, în care Marcel Ciolacu apare într-o poză cu fugarul internațional Ionel Arsenie, dar și scandalul Nordis. Drulă susține că astfel de scandaluri sunt reprezentative pentru PSD.

„Când eram eu mic, în cartier, derbedeii aveau o schemă – te împingeau și dup-aia strigau “ce faci, mă, dai în mine?!”. Cam asta face Grindeanu cu voluptate zilele astea: golănie de doi bani. Pentru că ăsta e sistemul de valori în PSD, “să-i faci pe fraieri”.

Șmecherie pe Lago di Garda (unde se vede Ciolacu cu fugarul Arsene), șmecherie pe jetul privat Nordis, șmecherie de aia Patek Philippe la încheietură de 100 mii de euro.

Hai să nu ne ascundem după deget. PSDiștii sunt emanația unui sistem de valori care există în societatea noastră și care a corupt multe minți și suflete de-a lungul deceniilor (să nu zic secole). Într-un fel, în acest sistem de valori, ei sunt elită. Cremă. Cei mai buni la șmecherie că doar așa s-au cățărat în fruntea statului”, a scris Drulă pe Facebook.

Cătălin Drulă: Cucul de la PSD e mai nou la oră fixă în conferință de presă

Fostul ministru susține că politicienii care nu acționează astfel sunt considerați „fraieri” de social-democrați. Totodată, îl acuză pe Sorin Grindeanu, șeful PSD, că și-ar însuși realizări ale USR.

„Vă zic din proprie experiență, directă, că pesediștii nu concep pe bune că așa ceva există. “Și ei ar face tot ca noi, dacă ar putea. Dar nu pot că sunt fraieri”.

Maximul la care pot ajunge este că dacă ești o specie de-asta, e ceva în neregulă cu tine. De aici și apelativele pentru useriști: “sectanți”. Adică cumva niște ciudați, care fac în ciudă dreptei-credințe în peșcheș și parandărăt, muncesc ca proștii și nu fură. De ce nu fură? “Că-s ciudați, dă-i dracu”.

Golănia atinge zilele astea cote paroxistice în ieșirile lui Grindeanu. Cucul de la PSD e mai nou la oră fixă în conferință de presă. Ce spune el e fix pe dos, e o lume răsturnată, unde albul e negru și negrul e alb. Penalii sunt useriștii. Oameni care se opun penalilor sunt pesediștii. Autostrăzi face PSD, USR nu face autostrăzi. Bine face PSD, USR face rău, etc.”

Cătălin Drulă: Asta e România de acum, un cartier în care golanii își fac de cap

În finalul postării, Cătălin Drulă lansează acuzații grave la adresa mai multor actori din stat. Acesta acuză figuri din justiție, precum Lia Savonea, instituții precum ANI, dar și politicieni precum Sorin Grindeanu și Hubert Thuma, că au transformat România într-un „cartier în care golanii își fac de cap”.

„Tupeul golanilor e maxim când au impunitate. Când știu că poliția e slabă în cartier, că și dacă-s prinși justiția le dă drumul, se umflă biscuiții sub ei (ia uite, Sorine, că știu și eu expresii de cartier) și își umflă pieptul în timp ce mint și fură.

Asta e România de acum, din păcate. Un cartier în care golanii își fac de cap. Cu Lia și rețelele pesedisto-thumiste de influență. Cu instituții capturate, precum ANI, care fac justiție selectivă pe reguli strâmbe. Pentru că protecția adevărată într-un cartier dominat de mafie nu ți-o dă legea (legea o facem și aplicăm noi, băiete), ci supunerea față de mafie: “ești cu noi, faci ce trebuie, nu ți se întâmplă nimic”.

Partea bună este că golanii sunt nervoși, după cum se vede la Grindeanu. Ăsta e semn bun. Ceva simt ei, care îi face să se agite. Eu sper și cred că acel ceva este un val al solidarității oamenilor cinstiți împotriva minciunii și șmecheriei golănești.”

Postarea lui Drulă nu este primul atac lansat de politicianul USR la adresa lui Sorin Grindeanu în ultimul timp. De altfel, animozitățiile dintre cei doi vin și din faptul că ambii au condus ministerul Transporturilor.

Ieri, Cătălin Drulă i-a dat o replică acidă președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care susține că Drulă ar conduce de fapt ministerul în locul interimarului Radu Miruță.

„Așa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații.

Mai nou are vedenii cu mine la ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea”, spunea atunci Cătălin Drulă.