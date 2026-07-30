Scut în jurul magistraților. CSM îi apără reputația procurorului Voineag în fața atacurilor lui Cristian Ghinea, după episodul Strîmbei

Secția pentru procurori a CSM a decis, în ședința din 30 iulie, apărarea reputației profesionale a lui Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general, condamnând atacurile „virulente și ofensatoare” lansate de senatorul Cristian Ghinea într-un podcast.

Stefan Lupu - Reporter special
Scut în jurul magistraților. CSM îi apără reputația procurorului Voineag în fața atacurilor lui Cristian Ghinea, după episodul Strîmbei

Secția pentru procurori a CSM a decis, în ședința din 30 iulie, apărarea reputației profesionale a lui Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general, condamnând atacurile „virulente și ofensatoare” lansate de senatorul Cristian Ghinea într-un podcast.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) continuă seria deciziilor prin care apără imaginea publică a magistraților cu funcții de conducere. Joi, 30 iulie 2026, instituția a hotărât apărarea reputației profesionale a lui Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general al PÎCCJ, criticând dur afirmațiile făcute de senatorul Cristian Ghinea. Această hotărâre vine la doar o zi distanță de un episod similar, în care CSM i-a luat apărarea procurorului militar Marius Cătălin Strîmbei, cerând anchetarea inspectorului care îl vizase.

Cazul Voineag. CSM condamnă limbajul agresiv al senatorului Cristian Ghinea

Într-un comunicat de presă, Secția pentru procurori a anunțat decizia luată în ședința din 30 iulie privind apărarea reputației profesionale a domnului procuror Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Reacția Consiliului vine în urma unor declarații făcute de senatorul Cristian Ghinea în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală”, difuzat pe platforma YouTube.

Magistrații din CSM au analizat afirmațiile politicianului și au concluzionat că acestea reprezintă un derapaj grav, care iese din sfera dezbaterii publice legitime. Instituția a subliniat că libertatea de exprimare nu poate fi folosită ca paravan pentru denigrarea unui magistrat.

„Agresivitatea limbajului utilizat de domnul senator Cristian Ghinea la adresa domnului procuror, sub forma unor atacuri virulente și ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei, depășește cu mult libertatea de exprimare și nu poate fi justificat în niciun moment de legitimitatea unui eventual interes public”, se arată în comunicatul transmis de Consiliul Superior al Magistraturii.

Precedentul imediat. Cazul Strîmbei și contraatacul asupra Inspecției Judiciare

Intervenția în favoarea lui Marius-Ionuț Voineag reprezintă al doilea episod de acest fel în mai puțin de 24 de ore. Cu o zi în urmă, pe 29 iulie, Secția pentru procurori a CSM a intervenit pentru Marius Cătălin Strîmbei, procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. În acel dosar, instituția a respins observațiile critice cuprinse într-o rezoluție a Inspecției Judiciare, considerând că independența, imparțialitatea și reputația magistratului au fost afectate pe nedrept.

Acțiunea instituțională din cazul Strîmbei nu s-a oprit însă doar la o simplă declarație de restabilire a probității profesionale. Membrii CSM au decis să lanseze un contraatac procedural, trimițând cazul înapoi la Inspecția Judiciară cu o solicitare. Mai exact, Secția pentru procurori a dispus sesizarea instituției de control în vederea efectuării de verificări față de inspectorul șef adjunct, procurorul Robert Fleckhammer. Oficialul care a semnat documentul cu observații la adresa procurorului militar va fi acum supus unor verificări privind modul în care și-a exercitat atribuțiile de serviciu, Inspecția fiind pusă în situația de a-și cerceta membrul din conducere.

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3 comentarii

  2. @ Când vă apucați să cercetați cadastrările nelegale efectuate cu bani de la UE de ANCPI și administrațiile locale ,PNL, PSD și Băsescu ?

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