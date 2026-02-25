Șefimea de la stat a avut grijă să-și conserve posturile, în timp ce mii de oameni vor fi dați afară

Ieri, Guvernul a aprobat prin Ordonanță de Urgență, reforma administrației publice, care presupune în administrația publică locală o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate. Reforma va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate.

Conform Ordonanței, se prevede și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%, dar sunt incluse aici și reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025.

Ne atrage atenția următoarea modificare:

Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual.

Mai exact, pe legea din 2023, nu se putea constitui un serviciu în cadrul unei instituții dacă nu aveai minimum 10 angajați. Acum, numărul necesar de angajați scade la 7.

Articolul XXI

(1) Entitățile publice indiferent de denumirea acestora și forma de organizare care au personal contractual încadrat potrivit legii, cărora nu li se aplică prevederile art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, organizează structuri organizatorice cu următoarele normative de personal:

a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție;

b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 de posturi de execuție;

c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuție.

La o primă vedere, sună bine, mai puțini angajați sub un șef. În realitate, se traduce astfel: nu mai ai nevoie să îți faci o echipă atât de mare ca să fii șef, ci e de ajuns să ai 7 oameni în subordine.

Surse susțin că din cauza măsurilor de austeritate anunțate, angajații de rând pleacă, drept urmare, nu mai sunt suficienți oameni, serviciul/ direcția se desființează, șefii pleacă și ei acasă. Acesta ar fi motivul pentru care scade numărul necesar constituirii unui serviciu.

Sindicaliștii sunt cei care au reclamat modificarea adusă prin Ordonanță

Ei acuză Guvernul că modificările „relaxează criteriile de constituire a serviciilor și direcțiilor”.

„Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare”, transmit sindicaliștii din Aparatul de Lucru al Guvernului.

„Modificările prin care se relaxează criteriile de constituire a serviciilor și direcțiilor arată disperarea de a salva anumite poziții de conducere. Vor să-i păstreze șefi chiar și după exodul celor vizați de reformă”.

Reacția ministrului Dezvoltării

Într-o reacție pentru Cotidianul, ministrul Dezvoltării a declarat că funcțiile de conducere rămân în procent de 8%, la fel ca pe vechea lege. Ministrul a precizat totodată că din acele „10 posturi”, sunt și unele neocupate, doar pe hârtie.

Întrebat de ce nu s-a ales, de exemplu, varianta comasării de servicii/direcții, Cseke Attila a răspuns că „Există autonomie locală, nu suntem în dictatură să impunem de la centru”.

Ce prevede reforma

Reducerile de posturi trebuie să fie aplicate astfel încât la 1 iulie să-și producă efectele.

12.794 de posturi ocupate reduse în administrația locală.

26.802 posturi vacante reduse în administrația locală.

6.102 posturi de consilieri personali de la nivel local.

168 de posturi din prefecturi.

192 de posturi de consilieri de la nivel central.

În total, 45.698 de posturi vacante și posturi ocupate.

Împactul bugetar al acestor măsuri este de 1,6 miliarde de lei pentru 2026, iar din 2027 impactul va fi de 3 miliarde de lei.