Costel Grojdea ocupa temporar conducerea temporară vacantă de inspector-șef al ITM București, unde fusese detașat de la șefia ITM Iași.

„Începând cu data de 16.04.2026, în temeiul prevederilor art. 505 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, încetează detaşarea domnului Grojdea Costel, inspector şef, gradul II, la Inspectoratul Teritorial de Muncă lași, pe funcţia publică de conducere temporar vacantă de inspector şef, gradul II, la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti”, se arată în ordinul ministrului Muncii.

Costel Grojdea își va relua activitatea la șefia ITM Iași, unde beneficiază de o leafă de 14.722 lei, potrivit documentului obținut de Cotidianul.

La volanul unui Lamborghini Urus

Demisia vine după ce paparazzi de la MediaFlux au făcut mai multe poze și filmulețe cu noul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București, Costel Grojdea, la volanul unui Lamborghini Urus, în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Aceștia acuză că mașina nu ar fi trecută în declarația de avere a șefului ITM. Mai mult, paparazzi susțin că mașina ar fi fost luată în leasing de o firmă din Iași, care ar fi fost ținta unor controale ITM Iași pe vremea în care Grojdea conducea instituția.

Paparazzi l-au surprins pe Grojdea într-o benzinărie, în timp ce băga 600 de lei de combustibil în autoturism. Ulterior, aceștia au fotografiat mașina și în curtea ITM București.

Costel Grojdea ocupa, până recent, funcția de șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Iași. Acesta a fost detașat în aprilie 2026 la ITM București.

Cine deține mașina

Șeful ITM nu are trecută în ultima declarație de avere din 2024 mașina. De altfel, Grojdea nu are niciun autovehicul declarat în acest act. Conform declarației depuse în 2024, acesta are un venit total de 101.078 lei. Salariul de director însuma 82.120 de lei. Grojdea mai declara că deține două terenuri, unul agricol de 1.666 mp în municipiul Iași (dobândit prin hotărâre judecătorească în 2010), și unul intravilan de 640 mp în Rediu, pe numele soției, primit prin donație. Toate erau deținute în coproprietate cu soția sa.

„Bolidul aparține unui SRL din Iași, SC Nemo Wash SRL, leasingul fiind plătit de o companie care a fost verificată în trecut de Grojdea de mai multe ori când era la șefia ITM Iași, fără să fie descoperite nereguli”, susțin jurnaliștii.

Firma SC Nemo Wash SRL este deținută de Ovidiu Constantin Stan, care este partonul unui recunoscut restaurant de lux din Iași. Conform sursei citate, restaurantul a fost amendat cu câteva zeci de mii de lei de ANPC și de Garda de Mediu în urmă cu câțiva ani.

Cum se justifică directorul

Șeful ITM București a comentat pentru Antena3CNN dezvăluirile făcute de paparazzi.

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot.”

Grojdea spune că este cel mai probabil ca ITM București să fi făcut controale la firma amicului său care deține mașina. Mai mult, acesta e mai mult ca sigur că s-au găsit și nereguli.

„Amicul” care i-a dat Urusul pe mână

„Este a unei cunoștințe de-ale mele, persoană privată din Iași, care m-a rugat să-i fac revizia tehnică, atâta tot. M-a rugat să-l duc la reprezentanță.

Cu siguranță, din punctul ăsta de vedere, având o firmă, s-au făcut controale și cu siguranță s-au găsit și nereguli, vă spun eu. Nefăcând eu controlul efectiv acolo nu pot să vă spun la momentul de față ce nereguli s-au făcut.

Da, îl cunosc. Suntem… nu pot să spun că suntem prieteni, suntem amici. Faptul că eu veneam la București săptămâna trecută, la serviciu… Am început serviciul de marți, adică ieri dimineață și știind că vin București, mi-a spus „băi, te deranjează”. De fapt, nu mă deranjează atâta timp cât din punct de vedere al costurilor, da, nu mai trebuia să plătesc singur transportul de la Iași la Bucureşti.”

Grojdea susține că mașina va rămâne la București, iar el, după ce a călătorit de la Iași la București cu un Urus de 300.000 de euro, se va întoarce acasă cu trenul.

„El stă în Iași, locuiește în Iași, toate business-urile lui sunt în Iași. Când eu știam că vin spre București, mi-a spus: „îmi iei și mie mașina să mi-o duci la reprezentanță să-i facă revizia?” Da. Și am spus păi dacă tot merg la București o iau și ţi-o duc şi o las la reprezentanță să-i facă revizia tehnică. Asta a fost toată chestia. Că vă spun cu toată sinceritatea, din toată chestia asta nici nu i-o mai iau acum. O las aici, să vină să şi-o ia de la București, că mă duc cu trenul acasă.”