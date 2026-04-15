Costel Grojdea ocupa temporar conducerea temporară vacantă de inspector-șef al ITM București, unde fusese detașat de la șefia ITM Iași.
„Începând cu data de 16.04.2026, în temeiul prevederilor art. 505 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, încetează detaşarea domnului Grojdea Costel, inspector şef, gradul II, la Inspectoratul Teritorial de Muncă lași, pe funcţia publică de conducere temporar vacantă de inspector şef, gradul II, la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti”, se arată în ordinul ministrului Muncii.
Costel Grojdea își va relua activitatea la șefia ITM Iași, unde beneficiază de o leafă de 14.722 lei, potrivit documentului obținut de Cotidianul.
La volanul unui Lamborghini Urus
Demisia vine după ce paparazzi de la MediaFlux au făcut mai multe poze și filmulețe cu noul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București, Costel Grojdea, la volanul unui Lamborghini Urus, în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Aceștia acuză că mașina nu ar fi trecută în declarația de avere a șefului ITM. Mai mult, paparazzi susțin că mașina ar fi fost luată în leasing de o firmă din Iași, care ar fi fost ținta unor controale ITM Iași pe vremea în care Grojdea conducea instituția.
Paparazzi l-au surprins pe Grojdea într-o benzinărie, în timp ce băga 600 de lei de combustibil în autoturism. Ulterior, aceștia au fotografiat mașina și în curtea ITM București.
Costel Grojdea ocupa, până recent, funcția de șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Iași. Acesta a fost detașat în aprilie 2026 la ITM București.
Cine deține mașina
Șeful ITM nu are trecută în ultima declarație de avere din 2024 mașina. De altfel, Grojdea nu are niciun autovehicul declarat în acest act. Conform declarației depuse în 2024, acesta are un venit total de 101.078 lei. Salariul de director însuma 82.120 de lei. Grojdea mai declara că deține două terenuri, unul agricol de 1.666 mp în municipiul Iași (dobândit prin hotărâre judecătorească în 2010), și unul intravilan de 640 mp în Rediu, pe numele soției, primit prin donație. Toate erau deținute în coproprietate cu soția sa.
„Bolidul aparține unui SRL din Iași, SC Nemo Wash SRL, leasingul fiind plătit de o companie care a fost verificată în trecut de Grojdea de mai multe ori când era la șefia ITM Iași, fără să fie descoperite nereguli”, susțin jurnaliștii.
Firma SC Nemo Wash SRL este deținută de Ovidiu Constantin Stan, care este partonul unui recunoscut restaurant de lux din Iași. Conform sursei citate, restaurantul a fost amendat cu câteva zeci de mii de lei de ANPC și de Garda de Mediu în urmă cu câțiva ani.
Cum se justifică directorul
Șeful ITM București a comentat pentru Antena3CNN dezvăluirile făcute de paparazzi.
„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot.”
Grojdea spune că este cel mai probabil ca ITM București să fi făcut controale la firma amicului său care deține mașina. Mai mult, acesta e mai mult ca sigur că s-au găsit și nereguli.
„Amicul” care i-a dat Urusul pe mână
„Este a unei cunoștințe de-ale mele, persoană privată din Iași, care m-a rugat să-i fac revizia tehnică, atâta tot. M-a rugat să-l duc la reprezentanță.
Cu siguranță, din punctul ăsta de vedere, având o firmă, s-au făcut controale și cu siguranță s-au găsit și nereguli, vă spun eu. Nefăcând eu controlul efectiv acolo nu pot să vă spun la momentul de față ce nereguli s-au făcut.
Da, îl cunosc. Suntem… nu pot să spun că suntem prieteni, suntem amici. Faptul că eu veneam la București săptămâna trecută, la serviciu… Am început serviciul de marți, adică ieri dimineață și știind că vin București, mi-a spus „băi, te deranjează”. De fapt, nu mă deranjează atâta timp cât din punct de vedere al costurilor, da, nu mai trebuia să plătesc singur transportul de la Iași la Bucureşti.”
Grojdea susține că mașina va rămâne la București, iar el, după ce a călătorit de la Iași la București cu un Urus de 300.000 de euro, se va întoarce acasă cu trenul.
„El stă în Iași, locuiește în Iași, toate business-urile lui sunt în Iași. Când eu știam că vin spre București, mi-a spus: „îmi iei și mie mașina să mi-o duci la reprezentanță să-i facă revizia?” Da. Și am spus păi dacă tot merg la București o iau și ţi-o duc şi o las la reprezentanță să-i facă revizia tehnică. Asta a fost toată chestia. Că vă spun cu toată sinceritatea, din toată chestia asta nici nu i-o mai iau acum. O las aici, să vină să şi-o ia de la București, că mă duc cu trenul acasă.”
Am făcut un comentariu mai mult decât decent, de ce mă cenzurați domnilor ?
Am incercat sa comentez de vreo 5 ori. Nu ati publicat si nu inteleg. Ideea era ca m-a frapat titlul, cã un functionar „A FOST PRINS”(?!) conducand un Lamborghini?! Prins de catre cine? E infractiune?
Privații fura statul cu ajutorul pârghiilor de la stat degeaba! Și Bolo se împrumută sa plătească gras acești belferi pe care nu-i verifica nimeni. Coruptului nu trebuia sa i se întrerupă detașarea, trebuia dat afara ca exemplu ca nu se mai fura la stat degeaba.
Statul te vrea sarac, atunci de ce te mai chinui sa pari bogat?
si el sa se dea mare si a luat una si mai mare de la presa si invidia umana…nu-i mai simplu cu bus-ul nu trebuie curent/benzina ITP si lumea te admira ca esti sarac…
Feriti-va de … Lamborghini!
Ar trebui sa trecem in Constitutia Rromanistanului: ,,Cine va fi prins calare pe Lamborghini, taia-i-se-va scarbavnica functie de director si da-se-va afara din serviciu, chiar daca masina nu-i a lui”.
Nu exista luna in calendar in care sa nu aflam că SEFII de instituții publice, numiți de partide, au fost demiși sau arestați pentru FURT și luare de MITA !. Rezultă că TOATE partidele de la guvernare sunt formate din DERBEDEI de cartier !.
@ Luju, ,,LOVITURA ANULUI ÎN PARCHETE – Primarul din Baia Mare Ioan Dăncuș a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată pe motiv că a prejudiciat bugetul orașului cu 241,55 lei, după ce a folosit două mașini de serviciu în interes personal. ” ?
E puțin aiurea.Nu a cumpărat tărăboanța pe banii statului.Că s-a dat în stambă, mulți fraieri o fac, dar nu e în motiv.O jucărie dintr-asta e un mod de a-ți păstra banii și stă mai mult în garaj decât pe stradă, unde consuma bani și e lovită de muște.Dacă ești ziliardar, poți merge cu ea la cumpăraturi deși nu e indicat, iar toți cu-banezii pe care-i știu, preferă să fie invizibili, fără risc de pițipoance și amici instant.
A găsit și ministru sărăcirii celor ce muncesc momentul să se remarce. Ce legătură are ce a condus cu competența la locul de muncă? Dacă era UDMR îndrăznea cineva să se lege de el? Ce mizerii de oameni mici de fapte mari de patimi.
@ ,,Fara Zahar – Lav Stori” , probabil de unde ”recomandă” Băsescu cu ,,copy-paste”, intervin preventiv ,,specialiștii” ?
Un escroc mai putin in fruntea bucatelor..nici o mila fata de parveniti,ststul are prea multi taietori de frunze la caini
Tot saf a ramas .
De ce l-a dat afara? Din exces de zel? Ce a facut gresit acest om daca a venit la Bucuresti pe gratis, facand servicii doi in unu, un fel de Uber?
Ce jigodii pesediste
Deci masina nu este in proprietatea lui. Daca nu este a lui, de ce sa o treaca in declaratia de avere si de ce a fost demis?
A fost dat afara din 2 motive:
1. Ptr ca ala mic isi vrea postul inapoi.
2. Ptr ca a fost exagerat de prost sa vina cu masina aia. S-a crezut la el la tara in moldova doar ca la bucale e alta viata. Aroganta si prostia se platesc.