Conducerea liberală după încă o victorie a puciștilor în instanță: PNL nu acceptă infiltrarea „de persoane care promovează interesele PSD”

„Este, practic, încă o etapă dintr-un proces mai amplu în Justiție, pe care îl vom duce până la capăt”, transmit liberalii într-un comunicat remis presei marți.

Ei spun că „și această decizie vine în contradicție cu voința, democratic exprimată, de membrii Partidului Național Liberal, care astfel este ignorată”.

Cu toate acestea, ei spun că vor respecta decizia instanței și că vor continua să folosească toate căile legale pentru a-și apăra „drepturile și legitimitatea deciziilor adoptate de partid”.

„Această hotărâre nu schimbă direcția politică a PNL”

Totodată, avertizează PNL, „această hotărâre nu schimbă direcția politică a PNL și nu afectează voința majorității liberalilor”.

În fapt, spun liberalii, partidul va continua procesul de reformă și de reconstrucție, început în ultimele luni. Totodată, PNL „își va urma obiectivul de a deveni o alternativă credibilă, capabilă și autentică pentru modernizarea României”, se mai spune în comunicat.

Tot așa cum, „PNL nu va accepta infiltrarea sau influențarea deciziilor sale de către persoane sau grupuri care promovează interesele PSD sub diverse formule sau etichete, aparent independente”, arată conducerea liberalilor.

„Membrii PNL au decis clar direcția partidului, iar această direcție nu poate fi schimbată prin acțiuni în instanță sau prin jocuri de culise”, se spune în finalul comunicatului.

Încă o victorie în instanță pentru aripa Veștea

Tabăra pro-Bolojan din PNL a pierdut încă o dată în fața taberei anti-Bolojan. Curtea de Apel București a menținut marți decizia Tribunalului București de a suspenda deciziile adoptate de PNL în Consiliul Național Extraordinar (CNE) din data de 19 iunie. În cadrul Consiliului, PNL convoca Congresul care a avut loc două zile mai târziu și adopta noul statut.

Decizia Curții de Apel este definitivă. Suspendarea deciziilor este provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii depuse în instanță de „puciștii” liberali, în care cer anularea deciziilor CNE.

În paralel, tabăra anti-Bolojan a depus la Tribunalul București și o acțiune pentru suspendarea deciziilor din cadrul Congresului. Aceasta a câștigat în primă instanță.

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