Silvia Uscov susține că același avocat i-a reprezentat pe „puciștii” din PNL și pe sindicaliștii SANITAS

Devenită cunoscută după ce a contestat în instanță numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, Silvia Uscov, de profesie avocat, a renunțat la a mai fi membru AUR.

Aceasta și-a dat demisia din partid la sfârșitul lunii iunie 2026m, precizând că „nu suntem animați de aceleași valori”.

Silvia Uscov, despre procesul „puciștilor” din PNL și al sindicaliștilor SANITAS

Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Silvia Uscov atribuie victoria „puciștilor” din PNL și a sindicaliștilor SANITAS aceluiași avocat.

„Respectarea Constituției și a legilor nu mai trebuie să fie privită ca fiind opțională.

Avocatul Vlad Stefan (cel care reprezintă si puciștii din PNL împotriva lui Bolojan) a reprezentat Sanitas în această procedură. Tot împotriva lui Bolojan. Ținn să-l felicit în mod public nu doar pentru aceste dosare, ci pentru toată activitatea lui profesională. Noi intre noi ne știm și activitățile profesionale non-publice, care se situează la același standard înalt)” a scris Silvia Uscov, într-un mesaj postat pe Facebook.

Două procese, sentințe favorabile pentru reclamanți

Curtea de Apel București s-a pronunțat astăzi în două acțiuni ce-l vizează în mod direct pe premierul interimar Ilie Bolojan. Primul proces este cel al „puciștilor„ din PNL. Curtea de Apel București a menținut decizia Tribunalului București în privința anulării deciziilor adoptate de PNL în cadrul Consiliului Național Extraordinar, din 19 iunie.

A doua decizie a Curții de Apel București vizează cauza sindicaliștilor SANITAS. Curtea de Apel București a suspendat marți, la cererea Sindicatului Sanitas, comunicatul de presă care anunța procedura de consultare publică a legii salarizării bugetarilor.

Potrivit minutei, instanța „suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă”.

Într-o declarație pentru Cotidianul, Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte al SANITAS, a explicat faptul că ceea ce a fost atacat la instanță este faptul că sindicaliștii nu au fost chemați la consultări.