Silvia Uscov susține că același avocat i-a reprezentat pe „puciștii” din PNL și pe sindicaliștii SANITAS

Devenită cunoscută după ce a contestat în instanță numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, Silvia Uscov, de profesie avocat, a renunțat la a mai fi membru AUR.
Aceasta și-a dat demisia din partid la sfârșitul lunii iunie 2026m, precizând că „nu suntem animați de aceleași valori”.
Silvia Uscov, despre procesul „puciștilor” din PNL și al sindicaliștilor SANITAS
Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Silvia Uscov atribuie victoria „puciștilor” din PNL și a sindicaliștilor SANITAS aceluiași avocat.
„Respectarea Constituției și a legilor nu mai trebuie să fie privită ca fiind opțională.
Avocatul Vlad Stefan (cel care reprezintă si puciștii din PNL împotriva lui Bolojan) a reprezentat Sanitas în această procedură. Tot împotriva lui Bolojan. Ținn să-l felicit în mod public nu doar pentru aceste dosare, ci pentru toată activitatea lui profesională. Noi intre noi ne știm și activitățile profesionale non-publice, care se situează la același standard înalt)” a scris Silvia Uscov, într-un mesaj postat pe Facebook.
Două procese, sentințe favorabile pentru reclamanți
Curtea de Apel București s-a pronunțat astăzi în două acțiuni ce-l vizează în mod direct pe premierul interimar Ilie Bolojan. Primul proces este cel al „puciștilor„ din PNL. Curtea de Apel București a menținut decizia Tribunalului București în privința anulării deciziilor adoptate de PNL în cadrul Consiliului Național Extraordinar, din 19 iunie.
A doua decizie a Curții de Apel București vizează cauza sindicaliștilor SANITAS. Curtea de Apel București a suspendat marți, la cererea Sindicatului Sanitas, comunicatul de presă care anunța procedura de consultare publică a legii salarizării bugetarilor.
Potrivit minutei, instanța „suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă”.
Într-o declarație pentru Cotidianul, Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte al SANITAS, a explicat faptul că ceea ce a fost atacat la instanță este faptul că sindicaliștii nu au fost chemați la consultări.
9 comentarii
Mare pierdere ce sa spun! La AUR nu e pentru fitecine! A plecat de la AUR ca sa poata face ce, ce nu putea face la AUR.
cu nume slav sau slavizat, n-ar fi mai bine sa te ocupi de elogii pt Maia Sandu si atacul impotriva celor care nu o admira si lasa partidele din Romania sa se certe si sa se descurce singure…
Vai , ce informație … , beton … ! Nu știam ce lipsește romănilor pe canicula asta …
Avocat bun sau rau,tot un lingau al unei mizerii,numita lege stramba,este,peste care nu poate trece. Diferenta o face coruptia,pardon,legatura lui cu cei din complet si slugarnicia,pardon,capul plecat,din dorinta de a nu supara pe cineva.
In Padurea AdorMita, cand vine vorba de rafuiala si ciordeala, toți sunt de aceeași religie. Banul! Avocatii, judecătorii, procurorii…
Puteau să fie reprezentați și de Țache Urangutanu’ decizia era luată în altă parte.
Ai dreptate
Ce merit are un avocat cand cine trebuie umbla la judecator ? S-a trezit sa minta si aurista asta.
ai auzit? Un partid nu este validat de un jedecator daca nu are STATUT si nici o asociatie. In care este precizat cine, cand, cum fac sedintele, alegerile, congresele etc. Daca Bolojan a incalcat ceva pt a aduce in PNL si numi pe Oana Gheorghiu si Paslaru in conducere fara vechime, fara activitate in PNL, doar pt ca a zis Bolojan…jupanul din Oradiiia…de ce judecatorul nu poate judeca asa cum a putut la formarea/validarea partidului?