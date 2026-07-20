Selecționerul Argentinei, în lacrimi la conferința de presă

Încerca să devină al doilea antrenor din istorie care păstrează trofeul, după ce a condus Argentina la triumful din 2022, în Qatar, notează BBC.

Contractul selecționerului expiră în decembrie, iar acesta a fost copleșit de emoții când a fost întrebat despre viitorul său și a explicat greu, din cauza emoției, iar el a răspuns: „Aveți răbdare cu mine, nu știu dacă pot continua”.

Scaloni s-a arătat recunoscător președintelui pentru că i-a oferit „această șansă de a fi în locul în care mă aflu în acest moment.

(…) Am încercat până în ultimul moment să dăm tot ce avem. Cred că este corect să-mi iau timp pentru mine ca să mă gândesc”, a spus Scaloni, adăugând printre lacrimi: „Aveți răbdare cu mine, nu știu dacă pot continua”, a arătat Lionel Scaloni.

„Ca să continui, ai nevoie de foarte multe lucruri”, a mai spus el.

„În special să-ți resetezi mintea, să pornești din nou, să creezi din nou un grup ca acesta. Este foarte dificil să creezi din nou așa ceva”, a adăugat el.

Selecționerul Argentinei s-a ridicat însă și s-a retras, nu înainte însă să-și ceară scuze.

„Este foarte dureros, îmi pare foarte rău”, a spus el.

Reprezentativa Argentinei a pierdut, duminică, titlul mondial în fața Spaniei, care și-a adjudecat Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie.

Finala celui mai mare turneu final al Cupei Mondiale, dintre Spania lui Rodri, campioana europeană, şi Argentina lui Lionel Messi, deţinătoarea trofeului CM şi câştigătoarea Copa America, s-a disputat duminică pe stadionul New York New Jersey, Spani fiind noua campioană mondială. Ferran Torres a marcat unicul gol al finalei, în prelungiri.

Mai multe vedere de primă mărime au fost prezente, duminică, la finala Cupei Mondiale, demnitari la actori, sportivi şi nu numai, cu toţii au vrut să vadă din tribune marea confruntare dintre Argentina şi Spania.