Selecționerul Argentinei, în lacrimi la conferința de presă

Încerca să devină al doilea antrenor din istorie care păstrează trofeul, după ce a condus Argentina la triumful din 2022, în Qatar, notează BBC.
Contractul selecționerului expiră în decembrie, iar acesta a fost copleșit de emoții când a fost întrebat despre viitorul său și a explicat greu, din cauza emoției, iar el a răspuns: „Aveți răbdare cu mine, nu știu dacă pot continua”.
Scaloni s-a arătat recunoscător președintelui pentru că i-a oferit „această șansă de a fi în locul în care mă aflu în acest moment.
(…) Am încercat până în ultimul moment să dăm tot ce avem. Cred că este corect să-mi iau timp pentru mine ca să mă gândesc”, a spus Scaloni, adăugând printre lacrimi: „Aveți răbdare cu mine, nu știu dacă pot continua”, a arătat Lionel Scaloni.
„Ca să continui, ai nevoie de foarte multe lucruri”, a mai spus el.
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„În special să-ți resetezi mintea, să pornești din nou, să creezi din nou un grup ca acesta. Este foarte dificil să creezi din nou așa ceva”, a adăugat el.
Selecționerul Argentinei s-a ridicat însă și s-a retras, nu înainte însă să-și ceară scuze.
„Este foarte dureros, îmi pare foarte rău”, a spus el.
Reprezentativa Argentinei a pierdut, duminică, titlul mondial în fața Spaniei, care și-a adjudecat Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie.
— Seguir a ModoScaloneta (@mariofunesdf) July 19, 2026
Finala celui mai mare turneu final al Cupei Mondiale, dintre Spania lui Rodri, campioana europeană, şi Argentina lui Lionel Messi, deţinătoarea trofeului CM şi câştigătoarea Copa America, s-a disputat duminică pe stadionul New York New Jersey, Spani fiind noua campioană mondială. Ferran Torres a marcat unicul gol al finalei, în prelungiri.
Mai multe vedere de primă mărime au fost prezente, duminică, la finala Cupei Mondiale, demnitari la actori, sportivi şi nu numai, cu toţii au vrut să vadă din tribune marea confruntare dintre Argentina şi Spania.
6 comentarii
argentina are o echipa bine oraganizata cu jucatori buni care stiu multe cu mingea; dar, ca si anglia, au ales sa piarda rusinos in loc sa joace fotbal; ce se intampla daca se intra la penaltiuri castiga argentina? o insulta de marimea universului la adresa fotbalului; macar pentru locul 3-4 am vazut si fotbal nu doar pase laterale si portari astepand cu mingea la picior minute in sir
Du-te la cratiță!
…și vecinu’ meu „a fost copleșit de emoții” că Argentina a pierdut…
Așa președinte, așa reprezentativă de fotbal: la final, la bătaie a fost ca-niciun’-alta, da’ în timpu’ meciului în 120 de minute jucate a ajuns de 4 (PATRU!) ori în careu’ ișpaniol (în prima jumătate de oră, am numărat: o dată, printr-o lansare înaltă făcută perpendicular de la mijlocu’ terenului, ce nu a fost recepționată de atacantul lansat, a pierdut-o-‘n aut!), a tras două (DOUĂ!) șuturi la poarta ișpaniolă (primul, cu 3 minute-‘nainte de fluierul final, Messi!)! Probabil, cel mai dezechilibrat meci din istoria finalelor de cupă mondială. La fel cum inglișii n-au fost în stare să țină de minge în meciul cu argentinienii din semifinală, la fel argentinienii n-au fost în stare să țină de minge în meciul cu ișpaniolii din finală. Punct.
Vorba celor de la NatGeo: dezastrele nu se intampla din senin,ci sunt o insiruire de cauze.Cand Fernandez a luat rosu,Argentina si-a semnat INFRANGEREA,deoarece nu juca cu o novice,ci cu medicul specialist in PASEcilina.Deci,sa curga Sangria ! Ha la MADRID y nada mas ! CAMPEONES,CAMPEONES,OLE,OLE,OLE !!!
ca plange pentru faptul ca ai lui nu i-au cotonogit mai abitir pe spanioli.
Niste primitivi, asta au fost argentinienii!
Ar trebui exclusi definitiv pentru huliganism.
Argentina a avut un joc foarte slab, o rusine pentru o finala de CM .
Antrenorul sa fie multumit pentru scorul de 1-0 pt Spania , deoarece aceasta putea lejer sa mai inscrie 3 , patru goluri.