Semnal de alarmă: Copil diagnosticat cu trichineloză

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila a primit vineri confirmarea diagnosticului de trichineloză la un copil de 9 ani, din localitatea Lanurile, care a fost internat, în luna decembrie, la Spitalul Judeţean, de unde a fost transferat la Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie” Bucureşti, unde a fost diagnosticat cu boala provocată de parazitul trichinella spiralis.

„Astăzi am primit de la spitalul din Bucureşti, unde a fost transferat copilul, documentaţia cu privire la confirmarea diagnosticului de trichineloză. Noi, Direcţia de Sănătate Publică, avem două componente, în momentul în care primim aceste informaţii: o componentă este legată de ancheta epidemiologică făcută de personalul DSP, iar cealaltă componentă este de înştiinţare a personalului Direcţiei Sanitar Veterinare. Noi am luat legătura cu părinţii copilului pentru ancheta epidemiologică şi vom merge mai departe, dacă se impune şi contactarea altor persoane pentru ancheta epidemiologică, şi am informat Direcţia Sanitar Veterinară, care trebuie să ia măsurile specifice conform competenţelor pe care le are”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DSP Brăila, Gabriel Ciochină.

Potrivit acestuia, în judeţul Brăila, nu au mai fost înregistrate, în iarna 2024-2025, alte cazuri de pacienţi diagnosticaţi cu trichineloză.

La solicitarea DSP, reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila au prelevat vineri probe biologice de la un animal sacrificat în luna decembrie de familia copilului diagnosticat cu trichineloză, care locuieşte în satul Lanurile din comuna Viziru.