Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începerea pelerinajului.

Duminică seara, racla va fi purtată de preoţi pe străzile centrale ale Iaşiului, la procesiune fiind aşteptate să participe câteva mii de persoane.

La ora 14.30, aşteptau la rând aproape 15.000 de oameni, afluxul fiind mai scăzut decât cu o zi în urmă, când peste 25.000 de persoane au stat şi câte 12 ore la rând pentru a ajunge la racla cu moaştele Sfintei Parascheva.

Duminică, în cea de-a cincea zi a pelerinajului, la catedrala din Iaşi s-a desfăşurat Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Mitropolitul grec a sosit cu avionul la Iaşi în noaptea precedentă, aducând moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aşezate spre închinare alături de racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cuvântul de învăţătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, a fost susţinut de Înaltpreasfinţitul Părinte Filoteos, care a vorbit despre darul unităţii în Biserică.

În cursul serii de duminică va avea loc o procesiune religioasă, racla cu sfintele moaşte urmând a fi purtată de preoţi pe străzile centrale ale Iaşiului. La eveniment sunt aşteptate să participe câteva mii de persoane.

Un număr de 36 de persoane s-au simţit rău şi au avut nevoie de îngrijiri, în ultimele 24 de ore, la punctul medical din curtea catedralei ieşene. Zece persoane au fost transportate la spital.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până în 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.