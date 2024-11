I-a botezat: „Argaţii lui Iohannis”

Atac de campanie. Preşedintele AUR, George Simion, candidat în alegerile prezidenţiale, i-a criticat marţi, la Târgovişte, pe competitorii Marcel Ciolacu (PSD) şi Nicolae Ciucă (PNL) pentru că n-au participat la dezbaterea electorală cu toţi candidaţii şi, totodată, i-a numit „argaţii lui Iohannis”.

„Cum e Iohannis, sunt şi argaţii lui, Ciolacu şi Ciucă, cuplul Ci-Ci, sunt leneşi şi sunt laşi. I-aţi văzut aseară? Le-a fost frică să apară la o oră de maximă audienţă, la o dezbatere, cum n-a vrut Iohannis timp de 10 ani, sfidând poporul român, bătându-şi joc de democraţie, dând dovadă de lipsă de transparenţă, să apară în nişte conferinţe de presă”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a adăugat că nu era greu pentru cei doi contracandidaţi să fie prezenţi la dezbatere.

„Era ceva simplu, să spună că Uniunea Europeană are 27 de state, că NATO are 32, Consiliul Europei are 46 şi Consiliul Europei este diferit de Consiliul European, unde preşedintele ţării ar trebui să ne reprezinte. Ar trebui să explice că nu putem vota cum votează americanii la ONU, pentru că noi suntem state diferite şi avem interese şi poziţii diferite, în unele aspecte şi că nu suntem cu americanii ca motivaţie pentru că ne plac blugii şi coca-cola, atâta a înţeles doamna Lasconi. Noi suntem în instituţiile şi în alianţele internaţionale curente pentru că vrem să aparţinem unei lumi libere, unde este garantată libertatea de mişcare, de expresie şi libertatea politică”, a mai spus George Simion.

Acesta a vorbit şi despre acuzaţiile care i s-au adus recent în spaţiul public, că ar fi pro rus.

„Am fost numit spion, trădător, pro rus, cum a fost numit şi preşedintele Americii, Donald Trump. Astea sunt etichetele pe care nişte politicieni trădători, o clasă politică disperată le-a lipit de mine. O clasă politică şi un sistem speriat că un om venit din rândul poporului român vorbeşte pentru români şi pe limba românilor, vorbeşte deschis şi nu se lasă cumpărat şi le va strica jocurile şi combinaţiile. Vă spun aici, cu mâna pe inimă, singurul lucru de care mă fac vinovat e că am luptat totdeauna, de mic copil, pentru România şi pentru români şi am îndrăznit să cred în unirea ţării noastre de la Nistru până la Tisa şi am spus mereu cu voce tare că pe ambele maluri ale Prutului trăieşte acelaşi popor”, a afirmat George Simion.

De asemenea, preşedintele AUR a făcut un apel pentru corectitudinea alegerilor.

„Sper din suflet ca alegerile să fie corecte şi fac apel la instituţiile statului să nu intervină şi să lase voinţa poporului român să devină literă de lege”, a mai adăugat candidatul AUR.

George Simion a participat marţi, la Târgovişte, în incinta Cinematografului Independenţa din municipiu, la o întâlnire cu membri şi simpatizanţi AUR, unde a fost prezentat planul cu care vine în faţa românilor la aceste alegeri, „Planul lui Simion pentru România” care conţine 200 de puncte cu măsuri din diferite domenii, precum administraţie, economie sau agricultură.