Simion, întâlniri pe bandă rulantă

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, are o agendă încărcată. Cu zece zile înainte de turul 2, Simion are dialoguri și întâlniri cu asociaţiile şi sindicatele, considerând că acestea sunt primul pas spre o Românie condusă cu respect.

Într-un comunicat remis Agerpres, George Simion descrie întâlnire și concluziile sale:

Miercuri am avut o zi plină de întâlniri importante cu reprezentanţi ai unor asociaţii şi federaţii esenţiale pentru societatea românească. Nu este prima oară când ne vedem. De-a lungul anilor, am avut un dialog constant.

Am ascultat, am notat şi, mai ales, m-am angajat ferm să fiu un partener real pentru toţi cei care reprezintă vocea oamenilor muncii din România. Dacă voi ajunge preşedintele ţării, Administraţia Prezidenţială va fi deschisă, activă şi implicată în dialogul social.

Întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Patronale Miniere din România

Mineritul a fost şi trebuie să redevină o ramură strategică a economiei naţionale. Promisiunea mea fermă pentru toţi minerii, pentru toţi cei care au lucrat cu grupe de muncă, este că vor beneficia de grupele de muncă, şi pentru Valea Jiului, şi pentru Gorj, Alba, Maramureş, pentru Suceava. Pentru noi este o chestiune de onoare, de suveranitate naţională. Nu înţeleg unii ce înseamnă suveranitate – să putem produce, apoi să putem prelucra la noi în ţară.

„Mineritul a ajuns într-o stare deplorabilă, deşi a fost o ramură strategică a economiei naţionale. Am avut probleme sistemice, a trebuit să restructurăm activitatea şi să ne descurcăm cu forţe proprii. (…) Suntem ultima generaţie de mineri a României. Ne punem speranţele în dumneavoastră şi în tot mediului politic. Mineritul a ridicat România. Avem puterea, avem cu cine, avem resurse. România a avut, până în 2007 când a fost un program de închidere, peste 600 de mine care aveau cam un milion de oameni. Asta ăsta era aportul industriei mineritului atât în plan social, cât şi economic, pentru că a fost o ramură strategică şi ne dorim să redevenim o ramură strategică”, a spus reprezentantul minerilor.

Imediat după această întâlnire am discutat cu reprezentanţii Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, cu care am vorbit despre problemele grave cu care se confruntă România din punct de vedere energetic, dar şi probleme cu care se confruntă Complexul Energetic Oltenia.

Am spus că dacă voi ajunge preşedinte, atunci Administraţia Prezidenţială va fi principalul partener al minerilor. Vor trebui luate măsuri pentru repornirea mineritului în România şi pentru exploatarea tuturor resurselor naturale. Suntem o ţară bogată, dar avem o populaţie care este sărăcită.

Întâlnirea cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară

Este timpul ca românii să aibă o conducere românească. I-am asigurat pe reprezentanţii SINDALIMENTA că vor avea în mine un partener atunci când voi ajunge la Cotroceni. În opinia mea, securitatea alimentară este o chestiune care ţine de siguranţa naţională. Trebuie să intervenim la nivelul de hipermarketuri si la nivelul de puncte de desfacere a produselor româneşti.

„Nu vreau decât să putem munci în România şi să câştigăm venituri reale, să salvăm industria alimentară românească şi să promovăm produsele româneşti. Este o luptă pe care o încercăm de multă vreme şi nu ne ascultă nimeni. Industria alimentară este foarte supărată, a intrat în impas mare din cauza ultimelor măsuri luate de Guvern, încă de la jumătatea anului trecut/ Au fost eliminate nişte facilităţi, au fost impuse taxe noi. Toate lucrurile astea duc la creşteri de preţuri, ca să nu mai vorbim despre celebra plafonare a preţurilor la unele produse alimentare, care a creat un mare prejudiciu societăţilor comerciale”, a spus Dragoş Frumosu, preşedintele SINDALIMENTA.

Le-am spus reprezentanţilor industriei alimentare că există mai multe opţiuni pentru promovarea produselor româneşti- în interiorul actualelor magazine, rafturi speciale fără 50% taxă de raft pentru produsele autohtone, promovarea lanţului scurt, să promovăm merele din România, nu din Polonia. Mai este varianta Casei Unirea, care începuse să dezvolte propriile magazine, motiv pentru care a fost decapitată conducerea de actualul ministru Barbu. Şi mai este cooperativa agricolă Unirea, care ne-a cerut acces la fluxul comercial din parcările hipermarketurilor pentru produsele bio, produse sănătoase.

Întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei „Hai că se poate – A8”

Cu Asociaţia „Hai că se poate – A8”, reprezentată de domnul Cătălin Urtoi, am vorbit despre un proiect de ţară fundamental: conectarea regiunilor istorice prin infrastructură modernă. Autostrăzile A1, A3, A7 şi A8 nu sunt doar drumuri, sunt coloana vertebrală a unei Românii unite.

Voi fi un partener al asociaţiei şi al poporului român în realizarea acestui proiect care ţine de normalitate- să avem acces la infrastructură rutieră, aeronavală, feroviară şi maritimă.

Întâlnirea cu reprezentanţii Coaliţiei Asociaţiilor de Taxi

Sunt şi voi rămâne un aliat al şoferilor profesionişti din România. Am resemnat protocolul de colaborare propus de Coaliţia Asociaţiilor de Taxi şi am reafirmat ce am spus încă de la început: trebuie să avem o singură lege pentru toţi cei care practică această meserie de taximetrist, fie că vorbim de maşinile de taxi clasice, fie că vorbim de Bolt sau Uber. Aceeaşi lege pentru toţi, aceleaşi reglementări, acelaşi nivel de impozitare şi de autorizare. Nu e normal ca unii să treacă printr-un hăţiş birocratic, să plătească o grămadă de taxe, iar alţii să ducă profitul în Olanda, Cipru, profitând de paradisuri fiscale.

Întâlnirile cu reprezentanţii Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România şi cu reprezentanţii Federaţiei Operatorilor Români de Transport

Alături de COTAR şi FORT, am discutat despre neregulile din transportul alternativ, despre nevoia de sprijin pentru operatorii licenţiaţi şi despre respectul faţă de şoferii care muncesc cinstit.

A trecut mai bine de un an de când transportatorii au ieşit în stradă, umiliţi de măsurile guvernanţilor. De atunci, problemele s-au adâncit.

Reprezentant COTAR: „După protestele făcute la nivel naţional şi în Bucureşti, această lege pentru transport alternativ. Am zis de atunci că e fraudă fiscală foarte mare, acum demonstrăm şi vă trimit ce spune şi ANAF, numai la câteva firme din transportul alternativ au descoperit o fraudă fiscală de 65 de milioane de lei”.

Reprezentant FORT: „În România diurna este 50 de lei pentru un şofer. Este foarte puţin, în condiţiile în care salarizarea este foarte impozitat. Cei licenţiaţi, autorizaţi, în service auto, cu camioane, autocare, pentru transportul judeţean, unde ducem elevii la şcoală, noi suntem cei mai controlaţi faţă de cei care nu au nicio licenţă, nu fiscalizează nimic şi sunt 300-400 de maşini pe judeţ care ne iau clienţii ilegali, nelicenţiaţi şi fără siguranţă rutieră. Transportatorii români care ies din România alimentează în Ungaria, câştigăm 7 eurocenţi, pentru că nu ni se mai dă 20 de bani supraaciză”.

I-am asigurat pe transportatori că şi atunci când voi ajunge preşedinte voi fi un partener al lor. Pentru mine este important ca orice om muncitor care vrea să facă treabă să fie susţinut. Trebuie să reducem impozitarea pe muncă, pentru că la nivel de transportatori ce a făcut coaliţia cu plata diurnelor din spate a fost o crimă şi un atac asupra uneia dintre sectoarele care încă funcţionează în România. Trebuie să asigurăm acea diurnă inclusă şi fără să fie impozitat în salariile şoferilor ca să rămânem competitivi pe piaţa europeană. Sunt mândru de transportatorii români, şi de patroni şi de şoferi.

Întâlnirea cu reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ

Am discutat cu reprezentanţii profesorilor problemele din sistemul de învăţământ, în special cele care privesc salarizarea profesorilor debutanţi, fapt care creează un deficit uriaş pe piaţa muncii. Mi-am arătat respectul pe care îl port pentru cadrele didactice. De asemenea, i-am asigurat că nu voi da afară niciun profesor, pompier, medic sau poliţist. Voi veni, în schimb, cu o reformă administrativă, astfel încât membri de partid care îngreunează activitatea în instituţiile statului să facă loc persoanelor competente. Le-am prezentat, de asemenea, o parte din măsurile pe care AUR le are în programul de guvernare în domeniul educaţiei.