Tânără dispărută, din Sectorul 6 al Capitalei, a fost găsită decedată

Autoritățile au transmis faptul că tânara dispărută, din Sectorul 6 al Capitalei, pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT duminică seara, a fost găsită decedată.

Conform unui comunicat emis de către Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB), tânăra în vârstă de 22 de ani și-ar fi pierdut viața după ce a fost lovită de un tren.

Poliția Capitalei a anunțat că, în urma verificărilor și a procedurilor medico-legale, tânăra dispărută este una și aceeași persoană cu femeia care și-a pierdut viața în urma unui accident feroviar care a avut loc în județul Ilfov.

Fata plecase pe data de 24 iulie, de la o adresă din București, și nu a mai revenit la domiciliu. Dispariția sa a fost sesizată în seara aceleiași zile, în jurul orei 22:00. Potrivit Poliției Capitalei, ea fusese văzută ultima oară în cursul aceleiași zile, într-o unitate medicală din Sectorul 6.

Tânăra dispărută ar fi fost victima unui accident feroviar

Imediat după primirea sesizării, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6 au declanșat toate procedurile specifice pentru găsirea persoanelor dispărute.

Au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date, fiind analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, oamenii legii au încercat să refacă traseul urmat de tânără și au efectuat verificări în zonele pe care aceasta le frecventa.

Ulterior, pe fondul informațiilor din timpul anchetei privind starea de vulnerabilitate în care se afla femeia, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-Alert, sperând că vor obține informații care să ajute la localizarea acesteia.

Pe parcursul investigației, anchetatorii au descoperit indicii care au condus către un accident feroviar care s-a produs în jurul orei 12:00 și în urma căreia o femeie și-a pierdut viața.

Prin coroborarea traseului parcurs de tânără, a imaginilor de pe camerele de supraveghere și a vestimentației acesteia, polițiștii au concluzionat că victima accidentului feroviar ar putea fi chiar tânăra dispărută.

După finalizarea procedurilor medico-legale, efectuate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov, identitatea victimei a fost stabilită și concluzia polițiștilor a fost confirmată.

Poliția Capitalei a transmis condolanțe familiei și apropiaților tinerei decedate și a precizat că cercetările vor continua pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.