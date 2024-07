Simion își apără planul: Stă pe masă

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, candidatul formaţiunii pentru alegerile prezidenţiale, a declarat, miercuri, la Târgu Mureş, că „Planul Simion”, care prevede şi construirea de apartamente la preţul de 35.000 euro, ar fi fost luat în derâdere, afirmându-se că aceste case vor fi construite din chirpici, dar că proiectul este „perfect realizabil”.

„În ultimele două săptămâni discuţia publică legată de acest plan s-a rezumat la aspectul imobiliar şi dacă este posibil să construim apartamente la 35.000 euro. Noi am zis şi am repetat, repetăm şi aici, la Târgu Mureş: acest plan este perfect realizabil atâta timp cât statul se implică şi pune la dispoziţie terenul în interiorul oraşelor, rezolvă ca firmele de utilităţi să respecte legea, adică să realizeze branşamentele la apă, curent, gaz într-un tip decent, dacă asigură infrastructură şi autorizaţiile necesare, autorizaţiile făcând multe proiecte imobiliare să stagneze şi făcându-i pe dezvoltatorii imobiliari să lucreze cu nişte marje de profit de la 100% până la 200%. Antrepriza generală va fi a statului român. Construcţia propriu-zisă a noilor cartiere va ţine de antreprenori (…). Am fost luaţi în derâdere, s-a glumit, s-a spus că vom construi aceste case din chirpici, dar planul cu care venim stă pe masă. Puteţi calcula, poate oricine calcula, ca şi celelalte măsuri din Planul Simion”, a declarat George Simion, într-o conferinţă de presă.

Liderul AUR a precizat că nu este atribuţia preşedintelui să se ocupe de construirea de locuinţe, însă preşedintele ţării poate propune teme, poate arăta direcţii în care ţara să se dezvolte şi de care românii au nevoie.

Simion susţine că problema locativă este una serioasă, că foarte mulţi au ridicat această problemă şi că dacă el nu va ridica problema dobânzilor bancare, atunci va considera că şi-a ratat misiunea.

„Dacă nu atacăm, dacă nu punem problema dobânzilor cămătăreşti pe care unele bănci le încasează, le oferă, atunci înseamnă că ne-am ratat misiunea, la fel cum preşedintele Iohannis a propus o temă, ‘România educată’, şi nu a dus-o la bun sfârşit. Eu vreau să duc acest proiect la bun sfârşit. Lumea nu mai are încredere în politicieni, în promisiunile lor. Tocmai de aceea semnez un contract individual, semnătura mea şi semnătura alegătorilor, în care îmi asum că voi duce acest plan la bun sfârşit. Este nevoie de noi cartiere, cartierele construite de generaţia părinţilor şi bunicilor noştri, cartierele construite de români în anii 70-80 vor ajunge la uzura fizică şi morală. Este nevoie de sistematizare şi planificare în urbanism. În marile aglomerări urbane nu se întâmplă acest lucru. Ne trezim că avem parte de cartiere-dormitor, care nu fac decât să sporească poluarea şi traficul”, a afirmat Simion.

Politicianul a precizat că acest „plan de împroprietărire a românilor” a avut în vedere securitatea demografică a României, deoarece nimeni nu oferă soluţii pentru sporul demografic negativ şi pentru oprirea plecării românilor peste hotare.

„Noi îndrăznim să venim în faţa românilor cu un plan bun, rău, aşteptăm şi planul celorlalţi. Dacă reuşim să câştigăm alegerile, adică să avem preşedinte şi guvern, vom face din acest program un program de interes naţional, la fel cum e construcţia de autostrăzi (…). Voi cere noului guvern pe care îl voi desemna să îşi asume realizarea acestui plan. Dacă nu se va găsi o majoritate parlamentară care să susţină acest plan, voi merge înapoi pentru a cere votul românilor pentru a realiza acest plan”, a mai spus George Simion.

În privinţa eventualelor investigaţii efectuate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal referitoare la contractele semnate cu cetăţenii pentru planul său, George Simion a susţinut că nu încalcă nicio lege.

„Le urăm succes, noi garantăm că nu am încălcat nicio lege şi aşteptăm să aducem lămuriri dacă este cazul, aşa cum chiar ei au declarat acum două sau trei zile. Chestiunea legată de datele personale excede contractul. Eu semnez un contract cu fiecare, cu fiecare cetăţean şi veţi asista împreună la semnarea de contracte cu locuitorii din Mureş (…). Avem 200 de măsuri cuprinse în acest plan pentru guvernarea ţării în următorii ani şi suntem bucuroşi că avem parte de susţinători, oameni care vin pentru a susţine planul sau oameni interesaţi să achiziţioneze la preţuri acceptabile locuinţe”, a precizat liderul AUR.

Peste 150 de persoane s-au prezentat, miercuri după-amiază, la sediul organizaţiei Mureş a AUR pentru a semna contracte pentru „Planul lui Simion”, în prezenţa candidatului formaţiunii la preşedinţia României George Simion.

Târgu Mureş este al şaptelea oraş în care liderul AUR s-a deplasat pentru semnarea de contracte pentru măsura imobiliară din „Planul Simion”.