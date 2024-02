Simion: „Nu facem coaliţii cu broasca şi cu ştiuca”

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că sloganul campaniei partidului pe care îl conduce, la europarlamentare, este Apărătorii Patriei Române, AUR fiind singura formaţiune suveranistă cu reprezentare parlamentară.

„Sloganul campaniei noastre la europarlamentare este Apărătorii Patriei Române. Am ales ca lista să fie condusă de domnul Terheş, singura voce care în timpul pandemiei şi a crizelor a dus interesul românilor şi în Parlamentul European, a arătat tuturor ce se întâmplă acolo. Suntem singura formaţiune suveranistă cu reprezentare parlamentară şi e important ca pe temele majore – Green deal, identitate digitală sau schimbarea tratatelor – partidele suveraniste din statele UE să reuşească sa câştige alegerile în ţara lor”, a spus Simion, aflat în vizită în judeţul Caraş Severin, potrivit unui comunicat al AUR.

George Simion a amintit că aleşii din ultimii ani au preferat să îşi mărească numărul de membri de partid şi de angajaţi la stat, şi s-a ajuns de la 800.000 în anii 2000 la 1.300.000 în administraţiile publice.

„Aceşti oameni servesc interesele celor care i-au numit, dar nu servesc interesele cetăţeanului. Cetăţeanul simplu nu are niciun beneficiu, pentru că sunt mai mulţi angajaţi în administraţiile publice”, a susţinut preşedintele AUR.

Vorbind despre lista candidaţilor AUR pentru alegerile europarlamentare, George Simion a subliniat încă o dată faptul că AUR nu a procedat precum restul partidelor din România, care au ales să trimită în Parlamentul European sinecurişti.

Preşedintele AUR a vorbit şi despre vizita sa în Polonia, acolo unde a avut mai multe întâlniri cu colegii din Partidul Lege şi Justiţie, care au transmis aceeaşi îngrijorare asupra intenţiei de a schimba nedemocratic tratatele UE şi de a renunţa la dreptul de veto.

„Nu facem coaliţii cu broasca şi cu ştiuca, cei care au distrus România. 33 de ani nu am avut conducători, am avut bieţi guvernanţi slabi care nu erau proprii lor stăpâni, de asta am ajuns unde am ajuns”, a spus Simion.

George Simion a vorbit şi despre situaţia din Banat şi reprezentarea sa la nivel naţional.

„Pentru Banat este o mare ruşine ce reprezentanţi are la nivel naţional. România se împrumută cu încă 4 miliarde de euro, iar nimeni nu zice nimic. Ce se întâmplă cu aceşti bani? Alfred Simonis, care e preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor, are parte de o vilă de protocol. Numărul doi din PSD este Sorin Grindeanu. În 1989 oamenii au ieşit pe străzi în Reşiţa, în Timişoara, în toată ţara, tocmai ca să scape de eşalonul 2-3 din Partidul Comunist”, a spus George Simion.

Referindu-se la programul de guvernare, preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor a reiterat ideea că partidul vine cu programe sectoriale, cum ar fi cel pe sănătate.

„În judeţul Caraş Severin spitalul mobil AUR a fost prezent deja. În ciuda tuturor celor nemulţumiţi, celor care spun că nu este democratic, am implementat deja digitalizarea, sediul central al partidului este aici, pe telefonul fiecăruia dintre noi. Aici votăm iniţiative, plătim cotizaţii, votăm iniţiative,vedem evenimentele, cei care doresc să candideze o pot face folosind această aplicaţie pe telefon”, a mai spus George Simion.