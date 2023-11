Simion, testat anti-drog. „Mi-au zis mulți că am făcut o prostie”

George Simion a făcut un test anti-drog și a demonstrat că nu consumă substanțe interzise, în contextul în care au mai existat speculații pe această temă. „Mi-au zis mulți că am făcut o prostie, dar să facă și ceilalți”, a spus Simion după ce a acceptat provocarea.

Liderul AUR a declarat că adversarii politici i-au reproșat că e suspect de activ

„Un adversar politic de la USR a spus că am consumat droguri sau că sunt prea energic în ședințele de plen. Şi am venit la dvs cu echipa de filmare să îmi fac un test, să arătăm oamenilor dacă aceste acuzații sunt adevărate sau nu. Eu am curajul să fac acest test. Sper să aibă şi alţii curajul să îl facă”, a spus el.

Nu a consumat niciodată droguri, ci doar alcool, „câteodată”.

„Am înțeles că sunt niște domni de la USR care fac în mod regulat asta (consumă droguri, n.r.), acasă. Am auzit de fostul premier Cîțu, de persoane din anturajul său. Dar nu cred (…) Ar trebuit să fie testați toți cei aflați în serviciul public. Dacă ar veni aici (să facă testul anti-drog) membrii Parlamentului, unii n-ar trece. Ați găsi 20 – 30 din totalul de 466 care n-ar trece testul”, a estimat el.

Rezultatul a ieșit negativ și Simion a spus că i se pare firesc, dat fiind că nu a consumat niciodată droguri. El a adăugat că îi așteaptă şi pe colegii de Parlament „Drulă, Moşteanu, Năsui” să-și facă testul.