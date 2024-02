Simion: „Urăsc acest stat numit Republica Moldova”

„Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist, am fost preşedinte al Acţiunii 2012, spune George Simion. ”Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui”, mai spune liderul AUR.

”Am spus că ar trebui să-şi asume responsabilitatea şi autorităţile de la Kiev şi m-am trezit cu această interdicţie în Republica Moldova”, a mai spus președintele AUR.

”Practic, în mod paşnic, în mod democratic, prin voinţa ambelor părţi, noi pledam pentru unirea celor două state româneşti din prezent, deci, pentru desfinţarea statului Republica Moldova, de facto, o creaţie stalinistă.

Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui”.

E un poet basarabean, Andrei Ciurunga, din Cahul, care a scris o poezie care defineşte foarte bine această situaţie

«Nu-s vinovat faţă de ţara mea / Nu-s vinovat c-am îndârjit şacalii / Şi că am strigat cu sufletul durut / Că nu dau un Ceahlău pe toţi Uralii â / Şi că urăsc hotarul de la Prut».

Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori”, a afirmat George Simion.