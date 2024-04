Simona Halep, prin ochii jurnalistului John Wertheim

Simona Halep nu a obținut încă nici o victorie și a jucat un singur meci, turul 1 la Openul de la Miami, după cele 18 luni cât a stat suspendată pentru dopaj. Dar continuă să reprezinte o atracție pentru mass-media. Halep nu a refuzat pe nimeni care a dorit un interviu cu ea și nu a ocolit niciodată răspunsurile și nici nu a refuzat vreo întrebare, oricât de incomodă ar fi fost aceasta.

Ultimii care s-au aflat față în față cu fostul lider mondial de acum câțiva ani de zile au fost jurnaliștii de la revista americană Tennis. Dialogul s-a petrecut la București și jurnalistul John Wertheim, un nume binecunoscut în lumea ziariștilor specializați pe sportul alb a rămas plăcut impresionat de dezinvoltura și sinceritatea Simonei.

„Într-o dimineață de joi, am zburat la București pentru a mă întâlni cu Halep la un club elegant de tenis, construit și deținut de alt membru al regalității tenisului românesc, Ion Țiriac. Am venit să o intervievez despre cazul ei.

Nu au existat condiții prestabilite, tot ce a dorit a fost să-și prezinte varianta ei, să împărtășească realitatea proprie. Există un sentiment inconfundabil că datorează «Republicii Tenisului» o explicație responsabilă – una pe care este încântată să o prezinte.

Și-a făcut apariția într-un SUV, a venit cu rachetele de tenis. Nu a venit înarmată cu notițe, subiecte de discuție, declarații avocățești sau un manager. A petrecut o oră acceptând toate întrebările, fără a evita vreuna.

Este în continuare nervoasă pe un sistem despre care consideră că a eșuat în cazul ei? Da. Au fost momente în care s-a gândit ca pur și simplu să renunțe? Da. Este furioasă pe fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, cel care i-a recomandat și obținut suplimentele? Nu. Ia în continuare suplimente? Da, în mod surprinzător.

Se bucură că a revenit în competiție? Da. Se mai vede câștigând turnee majore? Poate că nu. Ar prefera să vorbească despre forehands, backhands și despre meciuri? Da. Dar cunoaște realitatea din prezent.

Are 32 de ani acum, clasamentul ei este practic inexistent. Chiar dacă a rămas în formă pe perioada absenței, îi lipsește ritmul de joc. Știe că va trebui să se bazeze pe bunătatea wild cardurilor pentru a reveni. Dar va fi acolo, își va înfrunta adversarii, va înfrunta întrebările, va confrunta realitatea și va merge mai departe” – a scris în avanpremiera publicării interviului, care urmează să apară, John Wertheim.

