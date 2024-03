Simona Halep, fotografia cu care i-a încântat pe fani

Simona Halep se pregăteste intens de revenire, la turneul de la Miami. Joi s-a întâlnit cu Ana Bogdan, respectiv Horia Tecău, cu doar câteva zile înaintea debutului competiției de 1000 de puncte din Florida.

Românii s-au fotografiat la fileu, pe Hard Rock Arena.

Ana Bogdan va participa si ea la competiția de 1000 de puncte, care va debuta la începutul săptămânii viitoare, iar Horia Tecău este cel care pregătește echipa feminină a României și cu carea ar putea colabora Halep în vederea pregătirii pentru Jocurile Olimpice din vară.

Halep își va afla prima adversară de la Miami după tragerea la sorți care este programată duminică, 17 martie.

Simona Halep with Ana Bogdan and Horia Tecau in Miami! Romanian in Miami. pic.twitter.com/Y3Q1Y7pvAZ

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 14, 2024