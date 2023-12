Sindicaliștii Sanitas au plecat supărați de la Guvern

Guvernul a refuzat propunerea de mărire a salariilor din Sănătate cu 20% de la 1 ianuarie 2024 şi, cel mai probabil, vor fi declanşate acţiuni de protest în perioada următoare, a declarat prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope.

Acesta a participat miercuri, la Palatul Victoria, alături de alţi lideri ai sindicatelor din domeniul sănătăţii, la consultări cu premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

„Discuţiile au decurs nefructuos pentru noi, nu am obţinut nimic astăzi, Guvernul ne-a cerut răgaz pentru primul trimestru al anului viitor. Discuţiile noastre din vară au fost altele, astăzi nu am primit nimic ferm, cert şi concret din partea Guvernului României. Am avut întâlnire cu premierul României, vicepremierul, domnul ministru al Sănătăţii şi o echipă tehnică, am pus pe masă toate problemele din Sănătate. O parte dintre ele le cunoaşteţi, toată lumea ştie despre DSP-uri în ce situaţie se află. Ştiţi mai puţin probabil că sunt probleme şi cu gărzile medicilor, medicii refuză să facă gărzi, sunt spitale care se chinuie să acopere liniile de gardă pentru că acestea sunt prost plătite. Bănuiesc că ştiţi că asistenţii medicali sunt aproape de salariul minim pe economie pe care l-a stabilit Guvernul pentru anul 2024, personalul TESA este nemulţumit. Toate lucrurile acestea am încercat să le discutăm astăzi cu Guvernul, nu am primit o ofertă financiară clară, fermă şi concretă din partea Guvernului, astăzi”, a declarat Iulian Pope.

Potrivit acestuia, solicitarea sindicaliştilor a vizat o creştere a salariilor din Sănătate „într-un alt ritm, mai dinamic”.

„Am solicitat o creştere în alt ritm pentru Sănătate decât e prevăzut în ordonanţa trenuleţ. O creştere cu 20% de la 1 ianuarie 2024 cred că ar fi fost o gură de aer pentru toţi lucrătorii din sistemul sanitar. Nu s-a găsit nicio soluţie de creştere salarială, rămânem pe prevederea din ordonanţa trenuleţ, 5% ca pentru toţi bugetarii. Nu am putut să obţinem astăzi de la Guvern altceva. Vom continua discuţiile în perioada următoare, sper ca Guvernul, la un moment dat, să înţeleagă şi să acorde lucrătorilor din sistemul sanitar, ceea ce, în opinia noastră, merită”, a declarat Pope.

Totuşi, a spus el, în cadrul întâlnirii s-a reuşit deblocarea parţială a subiectului privind ocuparea posturilor.

„Am reuşit în schimb să deblocăm puţin discuţia pe ceea ce înseamnă blocarea posturilor în sistemul sanitar, sperăm ca de anul viitor să nu mai fie nevoie de memorandum şi fiecare post eliberat să poată fi ocupat prin concurs aşa cum e firesc, să scurtăm, dacă vreţi, birocraţia, şi să găsim o soluţie pentru tinerii medici specialişti care au terminat, au promovat examenul, şi de la 1 ianuarie 2024 vor putea să profeseze. Sper ca în sistem să se deblocheze suficiente posturi, astfel încît aceştia să rămână în sistemul sanitar românesc să nu meargă în străinătate”, a afirmat Pope.

El a precizat că, faţă de cele arătate, cel mai probabil, sindicaliştii Sanitas vor declanşa acţiuni de protest.

„Noi avem astăzi în desfăşurare un Consiliu Naţional, unde avem toţi liderii judeţeni, ne aşteaptă cu veşti. Probabil vom lua o decizie care să ne ducă în acţiuni de protest, deşi toată lumea ar vrea să petreacă sărbătorile. Vorbesc despre tot ce înseamnă membri ai Federaţiei Sanitas, avem membri din DSP-uri, din spitale, personal TESA, infirmieri, medici din spitale, biologi, kinetotetrapeuţi, toate categoriile profesionale”, a declarat Pope.

Acesta a subliniat că de fiecare dată când sindicaliştii Sanitas au organizat acţiuni de protest au căutat ca pacienţii să nu aibă de suferit, întrebat dacă nu se va ajunge la blocaje în sistemul de sănătate.

„De fiecare dată când am organizat acţiuni de protest, am încercat ca pacienţii noştri, care nu au nicio vină, să nu sufere. Aşa vom face şi de data asta, vom face, cel mai probabil, un referendum în rândul membrilor de sindicat şi vom afla cu ocazia asta care este disponibilitatea lor. Aşa cum o simt eu, înainte de semnături şi de înscrisuri cred că au disponibilitate pentru cea mai serioasă formă de protest care a existat în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Mă întorc acum la Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas unde o colegii mei, cel mai probabil, 99,9 %, vor lua această hotărâre”, a susţinut Pope.