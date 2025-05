Singurul spital din Gaza care trata afecțiuni cardiace și oncologice, atacat

Singurul spital din Gaza care trata afecțiuni cardiace și oncologice a încetat să mai funcționeze în urma unui atac israelian, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), transmite AFP.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat pe platforma X că spitalul european din Khan Younis este ”grav avariat și inaccesibil” în urma atacului de marți.

”Nu mai este funcțional”, a spus el, adăugând că o echipă OMS a evacuat personalul medical de urgență care se afla la fața locului în timpul atacului.

Directorul OMS a precizat că ”închiderea spitalului a întrerupt serviciile vitale, în special neurochirurgia, îngrijirile cardiace și tratamentul pentru cancer, care nu sunt disponibile în altă parte în Fâșia Gaza’.

”Această închidere pune capăt, de asemenea, rolului unității de centru pentru evacuările medicale, ceea ce pune și mai multă presiune asupra unui sistem de sănătate deja copleșit”, a adăugat directorul OMS.

Medici fără Frontiere (MSF) a avertizat, de asemenea, asupra consecințelor pe care le va avea închiderea spitalului din Gaza.

