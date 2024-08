Sinner şi Sabalenka sunt campionii

Italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a câştigat, Mastersul de la Cincinnati. Liderul ATP l-a învins în finală pe americanul Frances Tiafoe, locul 20 ATP, scor 7-6 (4), 6-2, după o oră şi 37 de minute.

Sportivul italian deţine acum cinci trofee ATP Tour în acest sezon, după triumfurile de la Melbourne, Rotterdam, Miami şi Halle, şi este singurul jucător care a câştigat două titluri ATP Masters 1000 în 2024 (Miami şi Cincinnati).

La feminin

Jucătoarea belarusă Aryna Sabalenka, locul 3 mondial, a învins-o pe americanca Jessica Pegula (30 de ani), favorită 6, şi a câştigat turneul WTA 1000 de la Cincinnati.

Sabalenka s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, după o oră şi 16 minute.

Cincinnati este al 15-lea titlu din carieră al Arynei şi al şaselea titlu WTA 1000.

🏆1st trophy since #AusOpen

🎉3rd seed Aryna Sabalenka won her 2nd title of the season by beating home favorite Jessica Pegula 6-3, 7-5 in the Cincinnati Open final

🍹”I will treat myself with a tequila, with my cocktail, which is Margarita, really a great one.”😏#CincyTennis pic.twitter.com/dZYk3MI13n

— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) August 20, 2024