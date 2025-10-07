Sisteme de stocare a energiei pentru parcurile fotovoltaice

Midia Green Energy a scos în SICAP un contract de 4,3 milioane lei pentru achiziția și montajul unei instalații de stocare sub formă de baterii cu o capacitate de 3,2 MW la parcul fotovoltaic Gornet (Prahova), pe care societatea îl operează.

Informația este importantă prin prisma faptului că încep să apară și la noi, chiar dacă timid, asemenea instalații care să stocheze energia produsă de parcul fotovoltaic, care să poată fi folosită în condiții de piață propice sau când SEN are mai mare nevoie. În prezent, nu suntem deloc în această postură pentru că miile de MW din fotovoltaic și eolian se cam irosesc, în sensul că se vând peste graniță la prețuri de nimic, sau chiar pe gratis (adică producătorii locali îi plătesc pe consumatorii din străinătate ca să le preia excesul care nu găsește desfacere internă). De altfel, aceasta este și cea mai mare problemă a SEN românesc, faptul că nu beneficiem intern aproape deloc de marile dezvoltări din regenerabile. Producția lor este discontinuă, depinde de climă, așa că nu este pretabilă achiziției de către industrie, care are nevoie de energie în bandă, la preț și cantități predictibile. Așadar, așa cum s-a întâmplat deja de nenumărate ori, în zile cu soare mult și/sau vânt mult, intră în rețea mii de MW (câteodată și 3.000 de MW simultan) care însă sunt foarte puțin utilizabili intern, așa că pleacă la export pe prețuri ridicole. Energia regenerabilă este cea mai ieftină pentru că este subvenționată de noi toți prin facturile la curent – sistemul certificatelor verzi. Fiind ieftină, prăbușește prețurile de piață, dar doar pe perioada zilei. Dimineața și seara, când avem maximum de consum, culmea, nu avem soare și, de multe ori, nici vânt, așa că nu avem aportul regenerabilelor. În acele momente, devenim noi net importatori și aducem curent din vecini, însă mult mai scump.

Or, ca să evităm pe viitor această situație, total detrimentală SEN, cu efect asupra securității energetice (mai ales cu previzibila închidere rapidă a termocentralelor pe cărbune) și asupra balanței comerciale a țării, investițiile în stocare ar trebuie să fie masive. Suntem încă departe de acel moment, investițiile în acest domeniu fiind total disproporționate față de investițiile în parcurile eoliane și fotovoltaice.

Conform datelor publice, ce funcționează acum, ca instalații de stocare, sunt două unități mari, de câte 30 MW, la Câmpia Turzii și Doicești, amândouă operate de Nova Power, una de 7 MW, la Afumați, operată de austriecii de la Megalodon Storage, și încă una de 6 MW, operată în județul Constanța de celebrul investitor în regenerabile Monsson Group, pe baza soluțiilor oferite de producătorul român de baterii Prime Batteries.

Zilele trecute, primul anunț de investiție în stocare făcut de un mare operator de distribuție vine de la Distribuție Oltenia, fosta CEZ, care a obținut de la ANRE dreptul „de a deține, dezvolta, administra și exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate în stațiile electrice aflate în gestiunea acestuia”. Acest aviz anunță investiții în baterii care să stocheze energia direct în stațiile electrice, un lucru absolut necesar pentru un SEN echilibrat.