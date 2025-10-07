Sisteme de stocare a energiei pentru parcurile fotovoltaice

Midia Green Energy a scos în SICAP un contract de 4,3 milioane lei pentru achiziția și montajul unei instalații de stocare sub formă de baterii cu o capacitate de 3,2 MW la parcul fotovoltaic Gornet (Prahova), pe care societatea îl operează.
Informația este importantă prin prisma faptului că încep să apară și la noi, chiar dacă timid, asemenea instalații care să stocheze energia produsă de parcul fotovoltaic, care să poată fi folosită în condiții de piață propice sau când SEN are mai mare nevoie. În prezent, nu suntem deloc în această postură pentru că miile de MW din fotovoltaic și eolian se cam irosesc, în sensul că se vând peste graniță la prețuri de nimic, sau chiar pe gratis (adică producătorii locali îi plătesc pe consumatorii din străinătate ca să le preia excesul care nu găsește desfacere internă). De altfel, aceasta este și cea mai mare problemă a SEN românesc, faptul că nu beneficiem intern aproape deloc de marile dezvoltări din regenerabile. Producția lor este discontinuă, depinde de climă, așa că nu este pretabilă achiziției de către industrie, care are nevoie de energie în bandă, la preț și cantități predictibile. Așadar, așa cum s-a întâmplat deja de nenumărate ori, în zile cu soare mult și/sau vânt mult, intră în rețea mii de MW (câteodată și 3.000 de MW simultan) care însă sunt foarte puțin utilizabili intern, așa că pleacă la export pe prețuri ridicole. Energia regenerabilă este cea mai ieftină pentru că este subvenționată de noi toți prin facturile la curent – sistemul certificatelor verzi. Fiind ieftină, prăbușește prețurile de piață, dar doar pe perioada zilei. Dimineața și seara, când avem maximum de consum, culmea, nu avem soare și, de multe ori, nici vânt, așa că nu avem aportul regenerabilelor. În acele momente, devenim noi net importatori și aducem curent din vecini, însă mult mai scump.
Or, ca să evităm pe viitor această situație, total detrimentală SEN, cu efect asupra securității energetice (mai ales cu previzibila închidere rapidă a termocentralelor pe cărbune) și asupra balanței comerciale a țării, investițiile în stocare ar trebuie să fie masive. Suntem încă departe de acel moment, investițiile în acest domeniu fiind total disproporționate față de investițiile în parcurile eoliane și fotovoltaice.
Conform datelor publice, ce funcționează acum, ca instalații de stocare, sunt două unități mari, de câte 30 MW, la Câmpia Turzii și Doicești, amândouă operate de Nova Power, una de 7 MW, la Afumați, operată de austriecii de la Megalodon Storage, și încă una de 6 MW, operată în județul Constanța de celebrul investitor în regenerabile Monsson Group, pe baza soluțiilor oferite de producătorul român de baterii Prime Batteries.
Zilele trecute, primul anunț de investiție în stocare făcut de un mare operator de distribuție vine de la Distribuție Oltenia, fosta CEZ, care a obținut de la ANRE dreptul „de a deține, dezvolta, administra și exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate în stațiile electrice aflate în gestiunea acestuia”. Acest aviz anunță investiții în baterii care să stocheze energia direct în stațiile electrice, un lucru absolut necesar pentru un SEN echilibrat.
Pai ce vreti,petrolul si gazele(avutia noastra) trebuiesc date la altii noi avand soarele ( cand este) sa ne prajim.Politica nationala pezenta .
Iar ii dati lui Trump Ulea bani pe tancuri de 70 de tone, neutilizabile in Romania (nu avem infrastructura care sa reziste la tonajul lor) in loc sa faceti doua grupuri la NuclearElectrica pe banii oferiti de chinezii posesori ai licentei Candu! Ne conduc niste idi !
„Nu mai cred în gogornița cu datul pe gratis. Oprești din întrerupător și gata.”
Cum opresti dintr-un comutator sute de mii de surse insumate intr-o singura retea ? In plus, este strategic pentru o tara sa aiba tot sistemul electric national intr-o singura retea ? Intreb pentru un prieten !
Einstein zicea: „Doar 2 lucruri sunt infinite: Universul si prostia… și totuși în ce privește Universul am câteva îndoieli.”
Nu e deloc ieftina, pentru ca instalatiile (panouri, eoliene, stocare) sunt FOARTE scumpe, si au fost subventionate luand banii cu japca de pe facturile consumatorilor celorlate tipuri de energie. Cei cativa MW de stocare pe baterii nu inseamna nimic fata de necesarul tarii, iar bateriile costa mult si dureaza doar cativa ani.
Altă idee trăsnită de a stoca energia electrică în cantități industriale. Merge pentru stocarea unor cantități mici de energie, poate pentru utilizare casnică de bază, dar pentru alimentarea industriei, transporturilor nu, din cauza costurilor, și dificultăților transformărilor curent alternativ, curent continuu și iar alternativ, la puteri foarte mari. Aceleași probleme ca și în cazul bateriilor li-ion. Și nici supercondensatorii nu durează o veșnicie, tot vine vremea înlocuirii lor, rezultând alte costuri și alte probleme de mediu.
Altceva, oglinzile și moriștile aveau întîietate la băgatul curentului în SEN. Azi sînt ultimii decuplați, axeiași mărie cu altă pălărie. După SEN hidro și termo merg tot timpul. Înseamnă că aceștia sînt nevoiți să dea, dacă dau, pe gratis.
Căutați Meterul Manele.
Cred că vă puneți prea mari speranțe în niște baterii. După câțiva ani, ca deșeuri ele nu vor polua ?? Cu panourile ce o să faceți, lansați și pentru ele programul rabla ?? Mai bine zis programul pomana, din banii tuturor…
Alta mizerie, fabricatii securice. Repet: intr-o Tara atat de bogata in resurse, cum este Romania, de ce se implementeaza asa ceva? Sifonari de bani, costurile energiei sunt absolut nesimtite. Cu foloseste, domnilor? Buzunarelor voastre NESATULE! O Tara frumoasa si bogata, Romania, condusa de ticalosi si criminali!
„România vinde energie cu 1 leu/MWh și o cumpără cu 2.500 de lei/MWh / Închiderea capacităților de producție pe cărbune și gaz a pus pe butuci sistemul” R3media
De ce trebuie subventionata energia verde, cand era subventionat pretul la energie toti specialistii spuneau ca asta distruge piata libera si nu poate sa continue. Dar subventionarea firmelor sa puna panouri si eoliene nu mai afecteaza piata libera?
De ce nu se apuca un roman sa fabrice supercondensatoare ? Unul care primeste sute de milioane subventie de la guvern !