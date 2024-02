Donald Trump, afirmații-șoc despre țările NATO. Trump, aspirant la un nou mandat prezidențial, spune că i-ar încuraja pe ruși să facă ”orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu plătește cât trebuie cheltuielile cu Apărarea.

”NATO era falimentară până când am apărut eu. Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a declarat Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud.

Fostul lider de la Casa Albă a spus că ”unul dintre preşedinţii unei mari ţări” l-a întrebat la un moment dat dacă SUA ar mai apăra ţara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă ”nu ar plăti”.

”Nu, nu v-aş proteja”, a relatat Trump că i-a spus acelui preşedinte. ”De fapt, i-aş încuraja să facă orice vor. Trebuie să plăteşti. Trebuie să îţi plăteşti facturile”, a afirmat el.

În opinia CNN, este o recunoaştere şocantă că, dacă ar fi reales, Trump nu ar respecta clauza privind apărarea colectivă a NATO.