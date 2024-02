Armand Goșu. Întrebările pe care Tucker Carlson nu i le-a pus lui Putin

Interviul realizat de Tucker Carlson cu liderul rus Vladimir Putin i-a adus jurnalistului american deopotrivă aprecieri, dar mai ales critici. De pildă, istoricul Armand Goșu consideră că Tucker Carlson nu i-a adresta lui Vladimir Putin întrebările care ar fi trebuit puse.

„Problema e că omul nu a fost jurnalist și el nu și-a făcut meseria de jurnalist. Eu pot să accept că s-a dus la Moscova, că are o relație specială cu Kremlinul, dar trebuie să fii jurnalist. Or, el nu a fost jurnalist, el nu a pus întrebările care ar fi trebuit puse, nici pe departe. Putin l-a folosit să transmită mesaj un către establishment-ul american, către publicul american, plus obsesia lui cu istoria (…). El a acuzat Polonia că din cauza sa a început al Doilea Război Mondial. Mi se pare incredibil! Carlson nu a reacționat!

Trebuia să facă un interviu adevărat. Christiane Amanpour a încercat să facă un interviu cu Putin, dar nu a fost acceptată, pentru că avea întrebări adevărate. Tucker Carlson nu a pus nici măcar o întrebare despre ce se întâmplă în Rusia, despre ce se întâmplă cu Navalnîi, despre agenții străini (persoane cărora le e pusă ștampila pe frunte că sunt agenți străini și sunt supuși represiunii), nu a pus nicio întrebare despre așa-zisele alegeri din Rusia, nu a pus întrebare despre Bucea, despre crimele soldaților ruși de la Irpin, despre Mariupol, despre bombardarea spitalelor și teatrului dramatic de acolo, despre ce se întâmplă cu violențele, despre câți au murit în acest război. Nu a pus întrebări elementare.

De asemenea, atitudinea lui față de Putin e cel puțin suspectă. După prima întrebare, care a fost foarte ciudată, Putin l-a oprit și i-a spus „vreți să faceți talk-show sau vreți să discutăm serios“. L-a derutat! Apoi i-a ținut o lecție de istorie de peste 20 de minute la care Carlson nu a reacționat și a spus doar „Da!“. L-a luat din secolul al IX-lea. Putin, care nu e istoric, i-a spus „dumneavoastră sunteți istoric“ și i-a ținut o lecție de istorie. Minute întregi (Tucker Carlson) a acceptat“, a spus Armand Goșu într-o discuție cu George Buhnici.

VIDEO

“In the world of propaganda, it’s very difficult to defeat the United States, since they control the world’s media”

— Russian President Putin

(During Tucker Carlson interview) pic.twitter.com/VIwMRrxIkZ

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) February 11, 2024