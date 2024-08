Social democrație de caviar: Și-au făcut singuri salarii de nababi

PSD Olt a decis demiterea fostului viceprimar Gigi Vîlceleanu din partid şi din funcţiile ocupate în numele partidului, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele organizaţiei judeţene social-democrate, Marius Oprescu.

Marius Oprescu le-a solicitat săptămâna trecută membrilor de partid care şi-au mărit „nejustificat” salariile să demisioneze din funcţii, în contextul în care primarul ales al municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, a declarat că fostul viceprimar Gigi Vîlceleanu a încheiat un contract pe trei ani pentru funcţia de manager al echipei municipale de handbal, cu un salariu de peste 20.000 lei lunar, consilierul local PSD Emil Popa, director al companiei locale de transport public, şi-a dublat în luna aprilie salariul la 40.000 lei iar directorul Slatina Industrial Parc, Florin Bît, şi-a crescut în luna mai salariul la 30.000 lei lunar.

După solicitarea preşedintelui PSD Olt referitoare la demisii, au renunţat la funcţii Emil Popa şi Florin Bît.

Totodată, Marius Oprescu a anunţat că vineri, în cadrul Comitetului Politic Judeţean al PSD Olt, au fost validate demisiile din funcţiile de conducere deţinute în partid de fostul primar Emil Moţ (preşedinte al PSD Slatina) şi de consilierul local Emil Popa (secretar al PSD Slatina) şi a fost stabilită o conducere interimară a organizaţiei municipale Slatina, cu deputatul Marius Iancu în funcţia de preşedinte şi subprefectul Cosmin Floreanu în funcţia de secretar executiv.

„Astăzi, am validat demisia pe care şi-a dat-o Emil Moţ din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Slatina şi, de asemenea, demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene. Am validat demisia secretarului organizaţiei municipale Slatina, domnul Emil Popa, şi tot astăzi a fost stabilită conducerea interimară, printr-un vot de validare, formată din Marius Iancu, în calitate de preşedinte interimar, şi Cosmin Floreanu, în calitate de secretar executiv interimar. Tot în cadrul Comitetului Politic de astăzi a avut loc demiterea consilierului local Gigi Ernes Vîlceleanu, din calitatea de membru de partid”, a informat Marius Oprescu.

Preşedintele PSD Olt a declarat că nu a ştiut de măririle de salarii „nejustificate” şi că vor începe procedurile pentru demiterea fostului viceprimar Gigi Vîlceleanu din funcţiile pe care le ocupă „în numele partidului”.

„Aşa cum ştiţi, în urma apariţiei în spaţiul public, am aflat şi eu, pentru că s-au tot pus întrebări dacă am ştiut despre măririle de salarii pe care şi le-au făcut, după pierderea alegerilor, am spus clar, chiar am şi ieşit cu un comunicat de presă, că nu am ştiut aceste lucruri şi le-am cerut public demisia din funcţiile pe care le deţin. În urma solicitării mele publice, Emil Popa şi-a dat demisia din funcţia de director al companiei Loctrans şi din calitatea de consilier local, dar şi din calitatea de viitor consilier local. De asemenea, în urma solicitării mele publice, Florin Bît şi-a dat demisia din funcţia de director al Parcului Industrial. I-am solicitat demisia din funcţia de consilier local actual şi de viitor consilier local domnului Vîlceleanu, lucru pe care l-a refuzat. Astăzi, în consecinţă, am decis demiterea lui din partid şi vom începe procedurile de demitere din funcţiile pe care le ocupă în numele partidului. Pentru că Gigi Vîlceleanu nu a fost ales independent în acea funcţie de consilier local, a fost ales pe lista PSD. Ca atare, atât timp cât nu mai este membru PSD, îi cer în continuare, public, să renunţe la această funcţie”, a spus Marius Oprescu.

Preşedintele PSD Olt a menţionat că „vor fi luaţi la puricat” şi membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor ai căror directori şi-au dublat salariile.

„Acest lucru s-a întâmplat cu concursul unor oameni angajaţi în Primăria Slatina care lucrează şi acum în primărie şi servesc şi noua conducere, să ştiţi. Adică lucrurile nu sunt întâmplătoare. Deci, acest lucru s-a întâmplat cu concursul unor oameni care lucrează în Primăria Slatina şi n-au fost taxaţi pentru acest lucru. (…) Noi ne-am taxat oamenii care au greşit şi urmează şi restul. Toţi membrii consiliilor de administraţie care au făcut acest lucru vor fi luaţi la puricat, vedem exact care a semnat acea decizie şi toată lumea va pleca acasă”, a precizat Marius Oprescu.