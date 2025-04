Reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România susțin că este nevoie de modificarea urgentă a sistemului malpraxis pentru ”a limita daunele” produse profesioniștilor și pacienților.

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România susține că evaluarea situației actualului sistem demonstrează ”eșecul acestuia”.

”Posibilitatea de a înlocui modelul actual cu despăgubirea pacienților pentru prejudicii constituie o variantă ideală pentru profesioniștii din sănătate și pacienți. Abordarea a fost bazată pe analiza separată a daunelor produse pacienților și despăgubirea acestora pentru prejudicii, acestea fiind gândite ca abateri de la standardele de îngrijire. (…) Cea mai frecventă soluție prezentată a fost cea a unei căi de mijloc: un sistem de malpraxis, centrat însă pe despăgubirea pentru prejudicii bazată în special pe mediere”, afirmă reprezentanții federației într-un comunicat remis.

Potrivit sursei citate, în anul 2024, totalul despăgubirilor plătite pacienților de către societățile de asigurări pentru cazurile de malpraxis a fost de 1,5% din totalul încasărilor din sumele plătite de profesioniștii din sănătate pentru asigurări. Costul mediu per asigurare a crescut dublu față de inflație din anul 2018 până în prezent, în timp ce procentul despăgubirilor din totalul încasărilor este de 4,2 ori mai mic.

”Datele ASF referitoare la numărul de dosare de daună lichidate sau plătite parțial în cursul anului 2024 sunt următoarele: 2 dosare pe cale amiabilă, 44 dosare achitate prin instanțe de judecată, 24 dosare achitate în baza constatărilor Comisiei din cadrul DSP-urilor. Cu alte cuvinte, majoritatea dosarelor/despăgubirilor de malpraxis ajung să fie decise de instanțe, ceea ce indică disfuncționalități în actualul sistem malpraxis”, se arată în comunicat.

Cele mai frecvente specialități medicale implicate: Stomatologia cu 25-30% din cazuri (ex: clinici dentare, protetică dentară), Obstetrică-Ginecologie – 15-20% (ex: complicații post-partum, intervenții chirurgicale), Chirurgie generală/plastică – 15% (ex: infecții postoperatorii, erori tehnice), Ortopedie-Traumatologie – 10% (ex: proteze articulate, fracturi), Medicină de urgență/UPU – 10% (ex: diagnostic tardiv, management inadecvat), Radiologie/Imagistică – 5% (ex: interpretări eronate), altele – Cardiologie, ATI, Psihiatrie, Pediatrie (5-10%).