Sorana Cîrstea a fost eliminată

Sorana Cîrstea a fost învinsă de daneza Clara Tauson cu 6-2, 6-4, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de Linz (Austria), dotat cu premii totale de 925.661 de euro.

Cîrstea ( 70 WTA), care venea după prima sa victorie în circuitul profesionist din mai, a cedat după o oră și 30 de minute.

Tauson (22 ani, 39 WTA), cap de serie numărul opt, va juca în sferturile de finală cu ucraineanca Elina Svitolina, a doua favorită, sau cu rusoaica Ana Blinkova.

Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec de 13.651 de euro și 60 de puncte WTA.

