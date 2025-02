Sorana Cîrstea a pierdut primul set, dar ce-a urmat!

Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.

Cîrstea, 89 WTA a trecut în turul doi de sportiva americană Alycia Parks, locul 74 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Meciul a durat o oră şi 55 de minute.

finished with an ace 🙌

Cirstea comes through in three sets against Parks 3-6, 6-4, 6-1!#DDFTennis pic.twitter.com/33Z5YhxaQE

— wta (@WTA) February 19, 2025