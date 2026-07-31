Sorin Grindeanu: „Au o majoritate confortabilă şi fără noi”. Ce propune

Sorin Grindeanu a spus, într-o conferință de presă, la Parlament că „se poate face guvern şi fără cele 127 de voturi ale PSD”. Un mesaj prin care liderul PSD a sugerat că ar putea exista o colaborare între PNL, USR și AUR.

„Am văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR. Au o majoritate confortabilă şi fără noi”, a acuzat Grindeanu legat de votul privind legea ANI.

PSD a introdus un amendament prin care inclusiv cei cu verdict de conflict de interese dat anterior legii își pierd mandatul. Modificarea a fost percepută de USR ca fiind adresată direct lui Dominic Fritz. Mai multe partide au părăsit sala de plen ori s-au abținut de la vot, ca semn de blam. AUR s-a abținut, PNL și USR au ieșit din sală. Nu au votat cot la cot, ci au considerat că legea nu poate fi aprobată în forma PSD.

Argumentele lui Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat și obișnuitele critici la adresa lui Ilie Bolojan.

„PSD de fiecare dată a venit şi a zis România a mers într-o direcţie greşită şi merge în continuare. Modul în care gestionează Ilie Bolojan ca prim-ministru, lucrurile, este unul greşit.

PSD, în mod transparent, a ieşit din această coaliţie de guvernare. Asta nu înseamnă că punem garduri şi facem decizii de acest tip. Poate să se facă guvern şi fără cele 127 de voturi ale Partidului Social-Democrat”, a concluzionat Grindeanu.

Liderul PSD a amintit declarațiile premierului care a spus, la Digi24, că s-a întâlnit de două ori anul acesta cu George Simion.

„Au o majoritate confortabilă şi fără noi. Am auzit de la domnul Bolojan cum s-au mai întâlnit. Nu depinde doar de noi. Da, suntem principala forţă politică. Da, suntem dispuşi oricând să fim parte a soluţiei, dar avem 127 de voturi, nu mai mult de atât”, a comentat Grindeanu blocajul politic care face ca România să nu aibă guvern cu drepturi depline de aproape trei luni.

PSD a colaborat cu AUR la moțiunea de cenzură

PSD a fost dipus să apeleze la voturile AUR de mai multe ori. Adrian Veștea a negociat în mod public cu George Simion pentru susținere. Alături de Veștea, la strângerea majorității, a stat permanent Marian Neacșu, strategul și negociatorul PSD. În plus, PSD și AUR au votat la fel în mai multe situații în Parlament. Cel mai cunoscut exemplu este moțiunea de cenzură prin care l-au dat jos pe Bolojan.