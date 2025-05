Sorin Grindeanu se dă de partea lui Antonescu

Sorin Grindeanu a distribuit pe Facebook postarea lui Crin Antonescu și îl laudă pe acesta pentru ”consecvența sa„.

”Cu toţii vom alege liber şi în deplină cunoştinţă de cauză”, arată Grindeanu.

”O onoare şi o plăcere a fost să parcurg alături de Crin Antonescu întreg acest drum. Am admirat şi voi admira întotdeuna consecvenţa lui! Românii merită cu adevărat respectul întregii clase politice. Cu toţii vom alege liber şi în deplină cunoştinţă de cauză. Pentru că alegerile sunt, în primul rând, despre libertate!”, a scris ministrul Transporturilor.

”Este singurul mod de a trăi într-o democraţie cu adevărat”, a conchis Grindeanu.

Crin Antonescu, candidatul Alianței ”România Înainte” la alegerile prezidențiale, a transmis miercuri seara un mesaj, arătând că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale are propria alegere și are dreptul să nu fie luat ”în turmă pentru o nouă ‘salvare’ a țării”.

”Gata. Istoria e alertă. Toată suflarea e mobilizată pentru turul 2. Normal. Pentru voi, cei câțiva cărora vă lipsesc, câteva gânduri. Alegerile, în turul 1, le-am pierdut eu. Am spus – și eu nu îmi schimb principiile de la un tur la altul – că alegerile le vom câștiga împreună (coaliție, partide etc.) sau le voi pierde singur. Zis și făcut. Eu am pierdut alegerile. Nu mai căutați trădări, incapacitate de mobilizare etc. Au fost, desigur. Dar, la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puțin decât Nicușor Dan. Nu știu câte din voturile pentru mine au fost pentru că așa au zis PSD, PNL, UDMR. Nu știu câte voturi aș fi luat dacă nu eram împreună cu amintiții. Eu vorbesc aici cu cei care m-au votat pe mine, cel care am fost și sunt. Cei care știu că eram singurul candidat din afara ‘sistemului’, orice accepțiune i-am da”, a scris el pe Facebook.

Crin Antonescu, fost candidat la Preşedinţie al coaliţiei PSD-PNL-UDMR, s-a plasat pe locul al treilea la alegerile prezidenţiale de duminică.