Spectacolul recalculărilor, altă pensie de ”topul greșelilor„

Sunt pensionari nemulțumiți pentru că pensiile lor au scăzut, dar există și unii care au fost cuprinși de îngrijorare pentru că erau prea mari. Este și cazul unei femei care spune că pensia ei a crescut de la 1.900 de lei la 10.284 de lei, potrivit deciziei de recalculare.

Pensionara, care susține că era pe punctul de a i se face rău, a cerut explicații de la Casa de Pensii.

”Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere. De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a povestit pensionara Zoica Gheorghe, potrivit Pro TV.

„M-a greșit acolo(…) eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi. Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre recalcularea pensiilor, joi, într-o conferință de presă, și a precizat că pensiile care au fost micșorate după recalculare rămân la valoarea inițială, dinaintea deciziei de recalculare.

„Din decizia primită de la Casa de Pensii, toți pensionarii vor primi în septembrie și în lunile următoare o pensie cel puțin egală cu cea din august. Nimeni nu va primi mai puțin”.

De asemenea, ea a precizat că „avem un număr de 700.000 de pensionari cărora nu le va crește pensia în urma recalculării”.