Spre război regional: Iordania, Irak, Mediterana

Două zile care au schimbat conflictul din Golf

Pe 28 iulie, Gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice asupra bazelor americane din Iordania. Armata iordaniană a anunțat cinci victime, iar Centcom a declarat că toate rachetele au fost interceptate. În paralel, Iranul a atacat trei petroliere care traversau strâmtoarea Hormuz pe o rută considerată „ilegală” de Teheran.

Tot pe 28 iulie, Gruparea rebelă Houthi din Yemen, susținută de Iran, a anunțat că a atacat cu rachete un petrolier saudit, în Marea Roșie, ruta alternativa de care sauditii s-au bucurat pana acum pentru a exporta petrol. Riscul afectării piețelor energetice crește. Riyadhul nu a confirmat lovirea navei. A anunțat însă distrugerea unor drone lansate de miliții pro-Iran asupra infrastructurii petroliere saudite.

Pe 29 iulie, Statele Unite, împreună cu Arabia Saudită, au atacat pentru prima dată milițiile susținute de Iran din estul Irakului. Forțele de Mobilizare Populară au anunțat 20 de morți și 32 de răniți. Presa iraniană a relatat despre moartea a patru consilieri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Tot pe 29 iulie, două nave pentru transportul de gaze au luat foc în portul mediteranean egiptean Damietta, inclusiv nava americană ”Energos Winter”. Incendiile au fost provocate de un atac cu dronă. În sudul Libanului, Israelul a acuzat Hezbollah că a lansat un atac cu dronă asupra unui vehicul militar.

Tabuurie cad, personalitati din Ioradnia cer retragerea trupelor SUA

În doar două zile, au căzut multe tabuuri care au ținut criza din Golf la un nivel suportabil pentru piețele energetice și pentru aliații SUA din Golf și din Europa.

Arabia Saudită a devenit oficial parte combatant.

Regiunea Mediteranei a devenit o țintă.

suveranitatea Irakului a devenit o monedă de schimb pentru ambele tabere.

Iordania, principala țintă a rachetelor iraniene în ultimele luni, a ajuns sub presiune politică internă: sute de personalități publice au cerut retragerea trupelor americane. ”Iordania nu este parte la acest război. Poporul său nu ar trebui să suporte consecințele sau să plătească prețul unor politici care nu servesc interesele supreme ale națiunii”, se arată în scrisoare. Îndemnăm la evitarea pericolelor asociate alinierii noastre sub umbrela americană; acest lucru necesită adoptarea unei politici de neutralitate reală, bazată pe abținerea de la orice implicare militară sau logistică ce ar putea servi oricărei părți implicate în conflict”, se arată într-o scrisoare deschisa semnate de 300 de personalitatăți din Iordania.

Arabia Saudită ripostează cu teamă

Statele din Golf sunt veriga slabă. Arabia Saudită sunnită lovește miliții șiite în Irak împreună cu SUA, dar în același timp face presiuni la Washington pentru reducerea escaladării. Ministrul saudit al Apărării l-a avertizat pe vicepreședintele JD Vance împotriva atacurilor asupra rebelilor Houthi și a unor noi lovituri în Irak, afirmând că acestea ar deschide ”riscuri majore și imprevizibile”. Discuțiile au avut loc pe 29 iulie, relatează Axios.

În același timp, Arabia Saudită însăși a fost ținta a zeci de atacuri cu drone asupra instalațiilor petroliere și este amenințată de Houthi cu o blocadă navală. Reuters scrie că Arabia Saudită încearcă să formeze o coaliție internațională pentru protejarea transportului maritim din Marea Roșie împotriva atacurilor rebelilor Houthi. Componența coaliției nu a fost încă stabilită și este negociată cu zeci de țări, au precizat sursele.

Atac în Egipt. Iranul aduce războiul în Mediterana

Atacul de la Damietta este nesemnificativ din punct de vedere economic. Egiptul nu este un mare exportator de gaze. Însă Egiptul conduis de regimul autoritar al lui Abdel Fattah el-Sisi funcționează ca o ambasadă, un mediator, in regiunea extinsă a Orientului Mijlociu. Surse apropiate Iranului au declarat pentru The New York Times că atacul a avut scopul de a demonstra cât de mult poate fi perturbat transportul maritim de mare adâncime și aprovizionarea cu energie. Securitatea Canalului Suez nu mai poate fi analizată doar prin prisma strâmtorii Bab al-Mandeb, ci și prin extremitatea sa mediteraneeană. Damieta se află în apropiere de Port Said, extremitatea nordică a Canalului Suez.

De la o ”excursie” de câteva săptămâni, la dezechilibru strategic

Războiul a început la sfârșitul lunii februarie. Donald Trump îl estimase la „câteva săptămâni”. Acum a intrat în a cincea lună. Din obiectivele inițiale – programul nuclear, arsenalul de rachete și rețeaua de aliați Iranului -, doar problema nucleară mai este menționată public. Prioritatea lui Trump este acum redeschiderea strâmtorii Hormuz fără aparența unei înfrângeri. Noul lider suprem iranian a adoptat o linie mai dură. Potrivit evaluărilor serviciilor americane de informații, el ar fi mai deschis ideii obținerii unei arme nucleare. Iar noua strategie iraniană este extinderea câmpului de luptă astfel încât SUA să fie obligate să se apere în tot mai multe zone.

Criza poate avea alte proporții

Rezultatul de până acum acestui razboi este că traficul prin strâmtoarea Hormuz este acum mai mic de o zecime față de nivelurile de dinaintea războiului. Traversările prin Bab al-Mandab au scăzut cu o cincime începând din 20 iulie. Kpler avertizează că un număr zilnic mai mare de nave nu înseamnă automat un risc mai redus.

Arabia Saudită trebuie să își crească exporturile de petrol prin Marea Roșie, însă rebelii Houthi încearcă să blocheze această rută.

Iar atacul ucrainean asupra unei nave iraniene de marfă în Marea Caspică poarte lega conflictul din Orientul Mijlociu și cel din Europa.